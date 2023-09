Eduardo Méndez criticó palabras de Bodhert y negó crisis en Santa Fe

En Santa Fe tienen claro que la Liga BetPlay II 2023 entró en una etapa definitiva, pues solo quedan siete jornadas para conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales, y el equipo bogotano está metido en los primeros puestos de la tabla de posiciones.



Es por eso que la vergonzosa derrota 3-0 con Atlético Nacional, y las posteriores declaraciones del técnico Hubert Bodhert, no pueden estallar una crisis al interior de Santa Fe. Eso lo tiene claro el presidente Eduardo Méndez, quien criticó las palabras de su entrenador, pero pidió prudencia, inteligencia y confianza para reaccionar y mejorar en la Liga BetPlay II.



“Con equipos que tienen menor nómina, he competido mucho mejor. Lo de hoy para mí es frustrante”, fue una de la frase de Bodhert que no gustó mucho en la afición, la prensa y algunos jugadores.

Sobre la postura de lo que sucedió, Eduardo Méndez aseguró que “(Estoy) en la mitad, para hacer caer en cuenta, tanto a uno (entrenador) como a otros (jugadores), de que hay cosas que se deben tratar privadamente. De pronto hay que entender al técnico (al decir que con nóminas menores ha tenido mejores participaciones), pero lo que está diciendo es que lo que tiene es bueno, entonces eso nos deja tranquilos”.



En entrevista con ‘W Radio’, Méndez añadió: “Yo creo que el técnico, en su desespero, dijo grandes palabras que solucionará con el grupo. Santa Fe hoy está con los mismos puntos del vecino, que es lo que más nos afana; lo que más le duele a uno es estar peor que el equipo de al lado; hoy estamos igualados y pensamos en que el equipo va a reaccionar, tiene con qué reaccionar y confiemos”.



El presidente del club albirrojo negó cualquier amago de crisis interna, pues no le han llegado comentarios negativos de parte del plantel.



“A mí ningún jugador me ha dado quejas del técnico. De pronto habrá inconformismo, pero de esto vamos a salir adelante. Hay nómina, ahorita llega Hugo Rodallega que le da un complemento, llegará (Harold) Rivera y (Yilmar) Velásquez, que son jugadores de importancia para el club y que vamos a ir recuperando. Ojalá que tengamos el equipo para unos cuadrangulares finales en óptimas condiciones, en ascenso, y no en el pequeño descenso que hoy atravesamos”, sentenció.