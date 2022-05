Santa Fe y un segundo semestre en análisis por Eduardo Méndez

Dejar la experiencia de Martín Cardetti, posteriormente Grigori Méndez y Agustín Julio en el pasado es la misión que tiene ahora Eduardo Méndez confiando plenamente en un uruguayo. De esos charrúas que tanto gustan en la órbita de los cardenales como Alfredo Arias, con experiencia en Colombia con el Deportivo Cali.

Alfredo Arias ya comentó su interés en contar con Gastón Rodríguez, jugador uruguayo que estuvo bajo las órdenes de su compatriota en el Deportivo Cali, y que el estratega quiere acercar a Independiente Santa Fe siendo un futbolista de armado que es siempre una falencia para los cardenales en ese momento de conectar con los delanteros. Sin embargo, Eduardo Méndez no mencionó nada sobre un fichaje en concreto.

Eduardo Méndez dialogó con el Diario Marca, además de hablar del caso de Francisco Meza, tocó otros temas de la plantilla como Alfredo Arias, la salida de Harold Gómez, pretemporada y otros aspectos más para consolidar un mejor Santa Fe en el segundo semestre del 2022.

Volvieron los charrúas al plantel tras varios años sin contar con directores técnicos uruguayos. El último fue Guillermo Sanguinetti en 2018. Sobre Alfredo Arias, el presidente Eduardo Méndez dijo, ‘es un técnico uruguayo con experiencia y muy disciplinado. Esperemos que su disciplina y profesionalismo nos sirva para corregir todas las fallas que se ven en el equipo’.

Al ser preguntado por fichajes, Méndez comentó a Marca, ‘tenemos 50 días para el inicio de la liga (primero de julio), esto es con calma; él (Alfredo Arias) está mirando el equipo y las divisiones inferiores. Ya tiene unos jugadores en mente que nos solicitará y veremos cuáles herramientas podemos brindarle. Yo creo que sí tendremos algunas caras nuevas, seguimos hablando con él. Anda analizando y estudiando dónde se requieren los refuerzos’.

A su vez, tocó el tema de la primera salida del club que ya se oficializó como lo es Harold Gómez. ‘Harold Gómez ya se fue y lo que haya pasado lo analizaremos adentro en las directivas. Si hubo errores, se corregirán… pero ya lo que pa´so con él es pasado en Santa Fe’, cerró Eduardo Méndez.

Sobre las otras salidas por el tema contractual, explicó, ‘los únicos contratos que se vencen son los de José Ortiz y Neyder Moreno. Toca hablar con ellos y con las instituciones a las que pertenecen para ver si los ceden el otro semestre’.

La crisis económica de Independiente Santa Fe, esa que todos los años sale a relucir antes de que acaben las temporadas. Esa que inexplicablemente siempre está presente, pero el club sigue trayendo jugadores caros que no se saben de dónde salen como refuerzos por la escasez económica. Eduardo Méndez comentó, ‘las soluciones se han buscado y se han encontrado. Este es el cuarto equipo mejor pago del país. No podemos decir que no se han hecho esfuerzos’.

Finalmente, también explicó la ilusión que se tiene con el equipo femenino en busca de su tercer título liguero en la Liga Femenina BetPlay. Las Leonas están ad-portas de meterse a la final en una revancha ante el Deportivo Cali. ‘Digamos que ellas son la satisfacción de este semestre. Esperemos que nos den una alegría y que sirvan de ejemplo para el equipo masculino’.

Además, agregó que,’ para estas semifinales vamos a abrir el Estadio (El Campín) a cualquier costo para que ellas sigan representando dignamente al club como lo han hecho hasta ahora’.