Eduardo Méndez fue enfático: así reaccionó sobre agresión de hinchas

Eduardo Méndez fue atacado por hinchas de Santa Fe el pasado domingo, luego de que el equipo empatara 0-0 con Unión Magdalena, en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2023, y completara tres empates en cinco juegos.



A la salida del estadio El Campín, un grupo de aficionados empujó e insultó al dirigente, quien los encaró, pero las cosas terminaron pronto apenas llegaron oficiales de la policía para escoltarlo y que se pudiera retirar sin más inconvenientes.



Este lunes, Méndez reaccionó a las agresiones de los hinchas, en conversación con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.



“Tuve un tema con algunos aficionados, cerca de 50 o 100 que dicen que uno es el malo, el bandido. No voy a arriesgar la institución, todo paso es calculado, es medido. El técnico ha cumplido, se dan dos penaltis errados, no hay mala fe de nadie”, comentó el presidente del club bogotano.



El dirigente agregó: “A los que quieren maltratarme les quiero decir que ellos son los violentos, yo no. Tengo una mujer, unos nietos que se sienten, pero estos señores en estado crítico algunos de ellos, les digo que se calmen, que la violencia no es el medio.



“Lo que pasó fue a las afueras del estadio. Yo estuve viendo el partido en occidental numerada y ahí nadie nos dijo nada. Pero tengo que decir que me agredieron verbalmente y también lo intentaron hacer físicamente”, enfatizó el presidente de Santa Fe.



Méndez contra errores arbitrales: ‘Se están equivocando mucho con Santa Fe’

El dirigente criticó algunas fallas de los árbitros en la Liga I-2023: “Sirven para anular los goles cuando son legales, sirvieron en esta oportunidad. He revisado, miramos, estudiamos y vimos esa falla, pero qué hacemos no se puede decir nada, hablar nada porque seguramente somos investigados”.



“Son seres humanos que ese equivocan en cada momento. Se están equivocando mucho con Santa Fe, pero ¿qué hacemos?”, añadió Méndez.