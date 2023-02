'Impresentable' y 'Autuori no es el man' para Nacional: ¿de acuerdo?

Una de las grandes sorpresas de la jornada en la Liga Betplay fue la derrota 2-1 de Atlético Nacional en su visita a Jaguares.

Dos nóminas muy dispares en cuanto a calidad y condiciones chocaron en un partido que tuvo polémica por el penalti que les dio la victoria a los de Córdoba. Pero en el fondo quedó la sensación de un mal planteamiento y todos los focos apuntando al técnico Paulo Autuori.



"Nacional tiene un equipazo. Hay muchas soluciones, pero entonces las miradas se van para Autuori. El primer tiempo ante Jaguares fue impresentable: sin actitud, sin plan definido, débil en defensa, pobre en generación y liviano en ataque. Fue pobrísimo. Nacional no ha definido a qué quiere jugar. Es un equipo sin rumbo", apuntó con dureza el analista y relator Eduardo Luis López.

Qué feo jugó Nacional ayer. @nacionaloficial y su derrota ante Jaguares, es Autuori el ideal para este plan Verdolaga? Era penal? Además @DIM_Oficial y @SantaFe empataron. @DavidGonzalezGi el fútbol te habla. Todos al Canal del Toxi Relator en YouTube https://t.co/Y8bNf0MgZo — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) February 5, 2023

"Candelo está mal usado, Tomás Ángel ayer el primer tiempo también mal utilizado y Jaguares cómodo... es un gran gol el primero, pero ¿en qué planeta estaban los jugadores de Nacional? ¡Dormidos! En dos toques les hicieron ese gol", detalló el analista en su canal de Youtube.



Ojo a la sentencia al DT: "De pronto Autuori no es el man. Es un entrenador que no sabe administrar las herramientas. Quema a los futbolistas, a los jugadores no los pone cuando no es. No sabe mezclar los experimentados con los jóvenes. Es todo al revés con Autuori".



Eduardo Luis reconoce que en el segundo tiempo mejora Nacional, que Da Costa entró bien y eso no deja más que una certeza: "los jugadores estaban, lo que falló fue el plan".