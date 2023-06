Medellín no jugó a ganar y quedó eliminado: Chicó está con vida

Medellín y Boyacá Chicó se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde ambos buscaban una victoria que los dejara vivos de cara a su lucha por seguir compitiendo por el primer lugar del cuadrangular B. Sin embargo, al final terminaron con un parejo empate.

El partido comenzó con un empate muy marcado, pues no lograron llegar con una aproximación importante que los dejara con el camino más claro en el partido. Sin embargo, no hubo una acción que los guiara a esa victoria parcial.



Con el paso de los minutos el juego continuó sin goles y las faltas también fueron protagonistas, pues ayudaron a cortar el ritmo del encuentro.



Luego de ese empate a cero goles en la primera parte, el complemento fue un poco más de lo mismo y no hubo un equipo superior para lograr el anhelado resultado.



Al parecer ninguno de los dos equipos se quería hacer más daño y no profundizaron mucho en el ataque, pues el partido se tornó muy disputado en el mediocampo. El poderoso de a poco intentó atacar, pero el ritmo fue muy lento.



Sobre el final Medellín empezó a volcarse al arco con la obligación de ganar, pues sabían que el resultado para nada le convenía, pero el Chicó supo aguantar esa ráfaga de aproximaciones del poderoso.



Este resultado 0-0 tras pitazo final, solo le sirvió al Boyacá Chicó, quien aún guarda una esperanza de seguir compitiendo por el primer lugar al quedar con cinco puntos, mientras que Medellín apenas quedó con dos unidades y terminó quedando sin opciones de continuar peleando la final.