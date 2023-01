Santa Fe tanteó a exdelantero de Millonarios: negociaciones fallidas

Independiente Santa Fe se sigue preparando para lo que será un nuevo capítulo con Harold Rivera que regresó a la institución como nuevo director técnico tras la salida de Alfredo Arias. Con el regreso a la zona ofensiva de Jersson González, el club no ha tenido acercamientos con otros delanteros o ha logrado firmar con un atacante para el primer semestre del 2023 que dará inicio el 25 de enero.



Santa Fe fichó a Julián Millán y Fabio Delgado, los volantes, Iván Rojas, Fabián Sambueza, Christian Marrugo y en expectativa con Alexis Castillo Manyoma por si llega una oferta del exterior y mantuvo a la mayoría de sus delanteros para el primer semestre. Sin embargo, estaban en conversaciones con Duvier Riascos que abandonó La Equidad.

El delantero de Buenaventura, Valle del Cauca, Duvier Riascos tuvo gran protagonismo en el Deportivo Pasto y jugó el segundo semestre con La Equidad. Después de quedar completamente libre tras rescindir contrato del club asegurador, empezó a buscar nuevos aires, pero no tan distantes de la ciudad colombiana, pues se estaba manejando que podría convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe para el 2023.



Aunque se manejaron conversaciones efectivamente con Independiente Santa Fe, las negociaciones no llegaron a buen puerto en la capital colombiana y Duvier Riascos volverá a tener protagonismo en el exterior. No será El Salvador su próximo destino después de su paso por Alianza, pero sí será en Guatemala firmando con Comunicaciones.

Duvier Riascos, de acuerdo con el periodista Pipe Sierra sí tuvo contactos con Independiente Santa Fe para convertirse en nuevo delantero cardenal, pero las negociaciones se estancaron. Ahí aprovechó Duvier para firmar con Comunicaciones de Guatemala, un contrato por un año, finalizando en diciembre de 2023. Así las cosas, los albirrojos seguirán en la búsqueda de un delantero.