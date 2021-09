¡Calma! Ataque de Castillo a Dudamel, justo para duelo Cali vs América

Los ecos de la victoria del América 0-1 contra Deportivo Cali, en la fecha 9 de la Liga Betplay, se escuchan ahora, cuando ambos rivales vuelven a chocar en la Copa Colombia.

El equipo escarlata se impuso el fin de semana y este miércoles escribirá un nuevo capítulo del clásico vallecaucano, a las 8:00 p.m. en Palmaseca, en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa (la serie va 2-2).



La polémica se generó por una frase del nuevo DT del equipo azucarero en su presentación: “No veo el momento que llegué el sábado y poder reencontrarnos en nuevo estadio y no en El Pascual; en una casa propia y no en una casa alquilada. Esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque”, dijo.



Y Jairo 'Tigre' Castillo, uno de los históricos del equipo rojo, encendió la polémica al responderle en sus redes sociales: "seguí hablando m*erda sin jugar. Boke c*lo".



Ante semejante comentario, Dudamel se defendió en diálogo con Zona Libre de Humo: "la frase que dije del estadio fue totalmente sacada de contexto, yo me referí al orgullo que se debe tener y al hincha del Deportivo Cali, pero todo se abrió a todo tipo de comentario".



En su opinión, "siempre van a encontrar hacia los rivales y colegas, respeto. Siempre recuerdo los tres años en Deportivo Cali, pero tuve un paso por América de Cali y fue un club dónde me trataron bien. No es mi característica irrespetar al rival".