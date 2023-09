¿Sospecha en América vs Nacional? 'Salvo que verdes sean cómplices...'

De la goleada que América de Cali le propinó a Atlético Nacional (4-1) se habla y se hablará por semanas... No solo por la tradicional rivalidad, por el paseo de los rojos o las polémicas decisión del verde, sino incluso por lo que no se ve y, al menor por ahora, no se sabe...

Esa es la duda que dejó abierta el periodista Carlos Antonio Vélez, quien apuntó con mucha dureza y hasta con un halo de sospecha tras el impactante dominio de los dueños de casa en el Pascual.



“No puede haber tanta diferencia (4-1) entre Nacional y América, salvo que los verdes sean cómplices de los rojos. América con la pelota y en el primer tiempo “pintó cara” ante un pasivo rival, que cuando lo atacó (pocas veces), le desnudó su debilidad defensiva, pero no concretó”, dijo el analista.



Para él, a pesar de lo abultado del marcador y el gol de los 38 toques, el rojo tiene muchos y gruesos defectos: “América se ve lindo con el balón pero lo pierde y a parir. Soto es su salvador. El trabajo está a mitad de camino, falta la parte más difícil. Siempre será más fácil jugar con el balón, lo complejo es hacer que esos mismos jugadores defiendan bien y dentro de una estrategia trabajada y establecida”.



Para Vélez, mucho de la goleada tiene que ver con el pobre rendimiento de Nacional: "Otra cosa es cuando el rival, hoy Nacional, ayuda a que el baile sea descomunal y lluevan los goles. Y otra vez...Nacional gana los ganables y pierde los otros y lo más grave, no compite”, concluyó.