Duelos vibrantes y un clásico: así se jugarán fecha 13 y 14 de Liga I

La Dimayor confirmó este miércoles la programación oficial de las fechas 13 y 14 de la Liga Betplay que tendrán lugar después de Semana Santa y en donde habrá grandes partidos a observar.



En el caso de la fecha 13 destaca el duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional que se jugará el próximo 12 de abril a las 8:00 p.m. en el estadio El Campín.



Por su parte en la misma jornada, habrá otros duelos vibrantes como Medellin vs. Deportivo Cali, América de Cali vs. Águilas Doradas y Junior vs. Boyacá Chicó.



Por otro lado, para la fecha 14 habrá clásico en el Atanasio Girardot cuando el 16 de abril se midan Atlético Nacional y América de Cali a las 6:20 p.m. Este juego tendrá un condimento especial ya que ambos clubes marchan en los cinco primeros de la tabla del torneo.



FECHA 13



11 de abril



La Equidad vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:00 P. M.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



Atlético Huila vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 P. M.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



América De Cali vs. Águilas Doradas

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:20 p.m.

Televisión: Win+



12 de abril



Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira FC S.A.

Hora: 3:30 P. M.

Estadio:Sierra Nevada

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

Hora: 5:45 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



13 de abril



Envigado FC vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 P. M.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 P. M.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Junior FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



14 de abril



Alianza Petrolera vs. Jaguares FC

Hora: 8:05 P. M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



FECHA 14



15 de abril

Deportivo Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 6:00 P. M.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Deportivo Pereira FC S.A vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



16 de abril

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Junior FC

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs. América De Cali

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



17 de abril

Once Caldas DAF vs. Alianza Petrolera

Hora: 7:40 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



18 de abril

Atlético Huila vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Hora: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+



Jaguares FC vs. La Equidad

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+