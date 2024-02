Duelo de necesitados en Palmira: Deportivo Cali recibe a Nacional

Deportivo Cali y Atlético Nacional se verán las caras en el duelo más interesante de la séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor. Un encuentro donde ambos equipos buscarán conseguir la victoria tras los pobres resultados que han tenido en las fechas anteriores.

Deportivo Cali llega a este partido luego de que el conjunto de Jaime De la Pava perdiera 1-0 ante Independiente Santa Fe en El Campín. Mientras que Atlético Nacional tuvo el mismo resultado al caer de local ante Millonarios por la jornada anterior.

Deportivo Cali



El conjunto de Jaime De la Pava no la está pasando bien. En la fecha pasada el equipo cayó ante Santa Fe, teniendo un pobre nivel en la cancha, y preocupando su situación en la tabla del descenso. Para este compromiso, el cuadro verdiblanco contará con el regreso de Fabián Castillo, quien no estuvo en los últimos tres partidos por sanción, mientras que la baja significativa es la de Luis Sandoval, jugador que ya no será tenido en cuenta por el técnico.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL DEPORTIVO CALI



Alejandro Rodríguez



Jonathan Marulanda - Jefferson Díaz - Brayan Montaño - Yulián Gómez



Fabián Ángel - Alexander Mejía



Jaider Moreno - Javier Reina - Juan José Córdoba



Fabián Castillo

Atlético Nacional



Al igual que su rival, el conjunto verdolaga no pudo conseguir la victoria la jornada anterior, luego que perdieran en condición de local 1-0 ante Millonarios por el clásico colombiano. Para este compromiso el cuadro de Jhon Bodmer no podrá contar con Dorlan Pabón, quien sufre una virosis, al igual que el portero Santiago Roja, quien salió expulsado. Mientras que las novedades son el regreso de Andrés Salazar y Juan Pablo Torres.

POSIBLE ALINEACIÓN DE ATLÉTICO NACIONAL



Harlen Castillo



Joan Castro - Sergio Mosquera - Bernardo Espinosa - Andrés Salazar



Robert Mejía - Carlos Sierra - Álvaro Angulo



Edier Ocampo - Erick Ramírez - Brahian Palacios

📋🟢⚪️ | Este es el grupo de convocados por el profe Bodmer para enfrentar a Deportivo Cali por la séptima fecha de Liga.#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/Xb4DZ8gwmK — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 15, 2024

Esta es la información que usted necesita saber sobre el clásico de verdes entre vallecaucanos y antioqueños.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 7



Partido: Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Fecha: viernes 16 de febrero

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Transmisión: Win Sports +

Web: Futbolred.com