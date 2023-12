Piden auditoria por apuestas en el FPC luego del fracaso de América

La primera división del fútbol colombiano está cerca de conocer a sus equipos finalistas de la Liga BetPlay 2023-II, pero tras cuatro fechas disputadas, ya hay tres eliminados, siendo Águilas Doradas, América y Cali los que ya no tienen opción.

Sin embargo, tras la derrota de local 1-0 del América contra Atlético Nacional, el cuadro dirigido por Lucas González llegó a cuatro partidos perdidos en el cuadrangular B y no mostró su buen rendimiento que tuvo en la fase de todos contra todos.



Luego de ese partido, muchos se preguntan las causales del fracaso de América en cuadrangulares en las que no ha sumado ningún punto, pero sobre ello, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sembró dudas sobre lo que está pasando con las apuestas deportivas en Colombia y apuntó no solo al momento atípico del cuadro escarlata, sino también de Águilas, quien llegó invicto, pero no logró competir de la mejor manera.



“Algo me dice, y pido una auditoria nacional e internacional al respecto, que las apuestas aumentaron su nivel de influencia en el fútbol colombiano, no de otra manera puedo explicar que dos equipos hiperfavoritos América y Águilas hayan tenido semejante fracaso”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina en su red social de X.



​Por ahora, habrá que esperar a que el América termine sus dos partidos que le quedan contra Millonarios y Medellín, en el que tiene como objetivo, sumar puntos que los ayude a no culminar el año con un saldo tan negativo.