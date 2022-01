Dudamel asumió la responsabilidad tras la derrota contra Medellín

Este domingo, Deportivo Cali sumó su tercera derrota en línea en la liga contra Independiente Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot con doblete de Luciano Pons. Rafael Dudamel compareció en rueda de prensa sobre la racha negativa del equipo y las razones de estas.

“No hay ninguna excusa, el grupo está golpeado por la derrota, reconocemos que Medellín desde la parte actitudinal, ni qué decir de lo futbolístico, ha sido justo ganador. Hace un poco más de un mes la mayoría de este grupo salió campeón, entonces hoy, lo que más debemos intentar es recuperar esa sencillez, sacrificio, hambre de triunfo, que nos despierte las ganas de volver a ganar. Hoy no hemos competido”.



Mencionó que el equipo se debe reponer con rapidez: “Se va reconstruyendo el equipo y ciertamente hay que saber que esto tiene sus lapsos, en los que el equipo vaya otra vez consolidándose, pero el fútbol no espera, avanza, evolucionan en los tiempos y con la rapidez que nos ha tocado retomar la competencia oficial”.



Seguidamente añadió: “llevamos tres partidos, tres perdidos, sencillamente hay que hablar de fútbol, ya no es momento de reconstrucción porque todos los que han jugado, desde los canteranos hasta los más grandes tienen suficientes partidos y experiencias acumuladas para este momento no estar en cero puntos”.



Por último reconoció su responsabilidad: “Este grupo lo estamos reconstruyendo, es bajo mi responsabilidad. Puedo conversar con los jugadores, dirigentes, pero al final es mi responsabilidad y las asumo todas. Así como me han abrazado y como me han reconocido mi grano de arena, mi aporte en el título, hoy ante la derrota es mi responsabilidad”.



“No hay margen de espera y ellos lo saben, jugar bien, jugar mal es lo normal dentro de un grupo de seres humanos, pero lo actitudinal es lo que no sé negocia y eso no depende de la táctica, física, técnica, eso depende el carácter individual, es lo que quiero recuperar, que el equipo otra vez le salga desde el alma ese espíritu ganador”.



Corresponsal Futbolred Cali