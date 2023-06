Lucas González se puso serio y resaltó que no ama a Nacional

Los cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-I definirá a los dos finalistas del semestre este fin de semana y hay varios equipos que aún luchan por clasificar al último duelo por el título, pero a lo largo de la semana se ha generado bastante polémica por unas supuestas declaraciones del técnico de Águilas Doradas, Lucas González al periodista Mauricio González.





La polémica frase de González en la que dijo que amaba a Atlético Nacional, se dio previo al duelo en el que su equipo será juez contra Alianza Petrolera en Rionegro y en el que los verdolagas son el equipo con primera opción de ganar el cuadrangular A frente al Pasto.



Sin embargo, luego de que se replicara sus supuestas declaraciones declarando amor por Nacional, Lucas González tuvo que salir a desmentir a través del canal oficial de Águilas Doradas que sus palabras fueron mal interpretadas y que nunca dijo dicha frase.



“De ahí a que amo a un club hay una distancia larga. Yo jamás he dicho eso. Se han dicho cosas mal usando mis palabras, porque es algo que no he mencionado nunca. Aparece una publicación ‘medio jocosa’ y me parece increíble que la repliquen medios”, mencionó con seriedad Lucas González.



#Prensa | 🎙️ “Se han dicho cosas mal usando mis palabras, porque es algo que no he mencionado nunca (…) Aparece una publicación ‘medio jocosa’ y me parece increíble que la repliquen medios”



🗣️ escucha las palabras de Lucas González en 👉 https://t.co/5plwuhy3GC pic.twitter.com/5GR1g2L9Ad — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) June 15, 2023



​Además, el técnico también resaltó que tampoco ha pensado en tentar contra el juego limpio en la última fecha de cuadrangulares, supuestamente porque iba a jugar con un equipo Sub-20 por vacaciones de la plantilla profesional.



“Como entrenador de fútbol yo nunca me prestaría para manipular posiblemente un resultado. La responsabilidad mía es ganar todos los partidos”, finalizó González.