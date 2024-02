Dos técnicos 'caídos' en Liga Betplay 2024... y hay varios en peligro

Jhon Bodmer es distinto incluso para confirmar su salida: aunque Atlético Nacional le insistió que se quedara y le dio un respaldo que muchos envidiarían en la Liga Betplay, él decidió renunciar de manera irrevocable.

El estratega decidió alejarse tras las amenazas que recibió su familia, concretamente su esposa, en las últimas horas en Medellín, una presión que fue insostenible y aún más definitiva que los malos resultados de su gestión, en la que solo logró el 45 por ciento de rendimiento en 22 partidos, desde que asumió el cargo, en septiembre de 2023.



Pocos recuerdan que ganó un título de Copa Betplay y en la memoria pesan más la pobre presentación en la fase previa de Copa Libertadores (1-0 contra Nacional de Paraguay), que deja al equipo con la obligación de remontar en Medellín la próxima semana y el puesto 15 de la tabla de Liga Betplay, con solo 8 unidades.



Bodmer se convierte así en el segundo técnico que pierde su puesto, después de Miguel Caneo en Boyacá Chicó. Después de ser campeón con el equipo de Pimentel como jugador, en 2008, asumió para este 2024 pero los resultados fueron malos y el compromiso de defender la categoría obligó a nombrar en su reemplazo a Jhon Jaime Gómez. Eso sí, Caneo no fue desvinculado del club sino que se le asignaron otras funciones. La diferencia con Bodmer, quien estaba al frente del equipo juvenil antes de dirigir al primer equipo, es que él sí se va definitivamente.



Ahora el riesgo es para otros entrenadores, que también están en riesgo por los malos resultados. El que más presión soporta es Jersson González, cuyo equipo juega bien pero no puede ganar, y a quien la directiva de Deportivo Pasto le habría dado dos partidos, el de local contra Deportivo Cali y de visitante contra Independiente Medellín, para decidir su futuro y cambiar la realidad de ser penúltimo de la Liga con 4 puntos e 21 posibles.

Qué decir de la situación que vive César Farías en América de Cali, un entrenador con todo el alto perfil que buscarían los dueños del club peor cuyo proyecto, en términos de resultados, sigue sin arrancar. El rojo está en el puesto 15, con 8 puntos de 24 posibles, y la reciente derrota 0-1 contra La Equidad hizo mella en la afición, que cada vez cuestiona más las decisiones del DT, quien ha cambiado varias veces el once titular y, salvo la victoria contra Nacional (4-1), no da muestras de que la búsqueda haya sido exitosa. A su favor, acaba de llegar y necesita tiempo de trabajo. En contra, si llegó a reemplazar a Lucas González porque era más experimentado, eso por ahora no se ve en la tabla de posiciones.

Otro que no la pasa bien es Alfredo Arias en Independiente Medellín, hoy en el puesto 17 de la tabla, con 8 puntos de 21 posibles. El recuerdo de la última final es pasado, la nómina es radicalmente distinta de ese equipo que perdió la estrella en Navidad y las dificultades para encontrar regularidad no son pocas. El luchado empate contra Fortaleza (2-2) alivió pero de aquí en más, sabiendo que ya hubo llamadas a entrenadores, cada partido para Arias es casi una final.