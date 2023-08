¿Qué pasó con Dorlan Pabón? Atlético Nacional anunció su regreso

Atlético Nacional ha sufrido con la ausencia de Dorlan Pabón. El desempeño del atacante con los verdolagas ha sido extraordinario, siendo uno de los mejores jugadores en lo que fue el primer semestre.



Sin embargo, una lesión lo dejó fuera del arranque de esta temporada y sin poder sumar minutos en los duelos de Copa Libertadores contra Racing, donde Nacional terminó eliminado en los octavos de final.



Los verdolagas ya presentaron la lista de viajeros para el duelo contra Huila, donde Pabón no está incluido. Seguidamente, Nacional también dio a conocer el parte médico de los jugadores del plantel profesional.



En el caso de Dorlan Pabón, se esperaba su regreso para el duelo contra América de Cali, sin embargo, no fue posible. Ahora las noticias con el atacante son buenas, pues está a disposición del cuerpo técnico.



Nacional dio a conocer el parte médico de los jugadores lesionados y aclaró lo de Pabón “En entrenamientos con el equipo, mejorando su condición física. Retorno a competencia vs Deportivo Pasto”.



Además, agregaron los casos de Andrés Salazar, a la espera de definir si tiene lesión en su hombro. Además, de Sergio Mosquera, quien tiene siete semanas de incapacidad.