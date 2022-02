'Tener a la gente contenta es muy duro': Dorlan Pabón se confesó

Atlético Nacional tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, los verdolagas enfrentarán a Olimpia por un lugar en la Fase 3, desde el próximo jueves 24 de febrero. Sin embargo, antes de afrontar esa llave, deberán recibir el sábado 19 contra Unión Magdalena, por la octava fecha en la Liga I-2022. Dorlan Pabón, uno de los experimentados del equipo analizó lo que serán estos próximos juegos y su momento personal.

"Contento por el reto que se viene en Copa Libertadores. Olimpia es un rival que juega bien, de local son fuertes y es muy lindo jugar una Copa Libertadores con Nacional, lo hice en 2012 me dejó grandes cosas y el grupo sabe lo que nos vamos a jugar en esta serie. Estoy tranquilo, mi fuerte es la media distancia, ha faltado suerte, pero hay que seguir intentando", destacó Pabón.



Además, "siempre estoy agradecido con la hinchada por el cariño que me dan, son épocas, con mi experiencia, se toman decisiones, trato de no equivocarme. Puede que haya ansiedad para rematar, es el momento que se toma y a veces pienso más en mis compañeros. No soy el de antes, tengo 34 años, tener a la gente contenta es muy duro, a veces quiero hacer lo mejor y no me da, los rivales te complican, pero voy a darlo todo por este equipo y cuando me retire o me vaya, quiero salir por la puerta grande. Trabajo para que todos estén contentos".



En cuanto al próximo rival, Unión, Dorlan comentó que "hay equipos que vienen acá a encerrarse, pero hay que seguir rematando, intentando llegar al arco y seguir con la idea de atacar, proponer y buscar variantes para conseguir la victoria. Unión Magdalena es un rival complicado, necesitan sumar, vienen de perder. Nos querrán hacer partido, pero Nacional debe ser inteligente, tranquilo y buscar un triunfo para ir tranquilos a jugar en Paraguay por la Copa Libertadores".



Volviendo al análisis del grupo, Pabón indicó que "en los equipos grandes hay la obligación de jugar adelante, la hinchada exige y los rivales se preparen. Queremos que los hinchas nos apoyen en todo momento, ir al estadio y ver un gran ambiente es genial. Pero a veces se vuelve pesado, porque los resultados no se dan. Salimos a la cancha a proponer y jugar de la mejor manera, siempre queremos ganar. Hay un gran compromiso entre todos, sabemos que hay un plantel muy sano en el que esté mejor preparado va a jugar. El semestre pasado nos faltaron piezas, pero ahora hay mucha calidad, la competencia es sana y el que esté en mejor momento va a aportar. Los títulos se ganan en equipo".



Dorlan sabe los objetivos que tiene Nacional para este semestre, como lograr la Liga y avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. "Con el pasar de los partidos, aumentan las responsabilidades. Cuando hay que correr, se corre, cuando hay que meter, se mete. Contra Envigado fue un partido muy luchado y la cancha no ayudó mucho. Me preparo todos los días para aportarle al equipo".



Finalmente, el ex Monterrey analizó cómo enfrentar a los equipos y la exigencia de los aficionados para salir a proponer de local o visitante. "Al rival hay que estudiarlo bien para buscar ganarle. La serie es de ida y vuelta, hay que buscar el resultado allá y acá. Nacional es un equipo que debe proponer en todos lados. La hinchada tiene el derecho de exigir por un buen espectáculo. Nosotros salimos a proponer, pero hay que tener en cuenta del rival, ellos se juegan la vida contra nosotros. Buscamos en conseguir marcar y muchas veces falta suerte para meterla".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED Medellín

En Twitter: @juanchoserran8