Se volvió triste costumbre: amenazas a directivos en Deportivo Cali

La situación del Deportivo Cali sigue siendo difícil, no solo por los malos resultados recientes sino porque la crisis tiene como fondo el grave problema económico que no es exclusivo de esta administración sino que se arrastra desde hace años.

En la cancha las tres derrotas en línea comprometen de nuevo al equipo con la zona del descenso, una situación que se alivió un poco al inicio del año pero que no es sostenible, entre otras razones porque la gran figura, Luis 'Chino' Sandoval, se fue tras una disputa por la no renovación de su contrato y no se reemplazó.



Eso ha hecho que el técnico Jaime de la Pava soporte toda la presión de una hinchada inconforme, al punto de tener que soportar hasta amenazas por la difícil situación.



Precisamente esa situación habría llegado hasta a los directivos, según han revelado varios periodistas.



Según el periodista Diego Saviola, los dirigentes Harold Lozada, directivo deportivo, y Eduardo Calderón renunciarían este mismo miércoles a sus cargos en una reunión citada para analizar otros asuntos, pero que terminaría en estos complejos debates.







🚨

Citada reunión hoy al Mediodía en @AsoDeporCali dónde 2 Directivos estarían renunciando a su cargo por las amenazas recibidas son ellos; Eduardo Calderón y Harold Losada. pic.twitter.com/B5tuZ6qdof — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) March 13, 2024

El periodista Andrés Muñoz confirmó esa información y agregó: "En este momento por pedido de su familia está contemplando renunciar al verde. Mañana se reúne de carácter urgente con el resto del comité ejecutivo”.



Deportivo Cali tendrá el domingo un duelo directo pro al permanencia contra Patriotas, el cual tendrá que ganar para alejarse de la zona roja.