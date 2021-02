No quieren más casos como Cúcuta Deportivo: así será la apuesta en FPC

Fair Play Financiero en el fútbol colombiano empezó a rodar este martes y lo que busca es evitar situaciones como la del Cúcuta Deportivo, que por deudas tuvo que ser liquidado y desapareció de la competencia dejando 19 equipos en primera división.



En los próximos días los clubes se reunirán para aprobar una serie de sanciones, que irán desde llamados de atención hasta la imposibilidad de jugar el campeonato, ya sea en Liga o Torneo. Según Dimayor, en dos años empezarán a verse los frutos. La Liga de España acompañará el proceso.



En noviembre de 2016, el entonces presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Fernando Perdomo, firmó por cuatro años un acuerdo de cooperación con la Liga de España, en cabeza de Javier Tebas. Este martes se renovó dicho acuerdo (por dos años más) y de paso se lanzó una "fair play financiero", que busca una autorregulación en los 35 clubes que componen la Dimayor.



Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró que se trajó de una decisión de los 35 clubes del fútbol colombiano. "Hoy se concreta el proceso y eso implica una radiografía de los clubes, para saber cómo están. Queremos que se vigile el tema financiero y pensamos en contratar una empresa. Esto a largo plazo nos va a decir que los clubes tienen que cumplir lo que acordemos como condiciones para competir. Si alguno no cumple, no podría hacerlo. Esto es una autorregulación y vamos a tener 35 casas saneadas".



Y agregó: "este tema de las sanciones serán desde llamados de atención y multas económicas hasta perder punto o no jugar un campeonato. Serán aprobadas por los clubes. Esto no es una varita mágica pero es el comienzo para la transformación".



Según se manifestó en la conferencia en la que asistió el delegado internacional de LaLiga y el Ministro del Deporte, el fair play financiero se desarrollará en tres fases: socialización y capacitación (que incluye a la prensa deportiva), implementación del piloto, y por último, la implementación completa (incluyendo sanciones). Desde este mismo martes empieza a desarrollarse la primera fase.



Julián Gómez, como representante de LaLiga, recordó que desde 2016 vienen adelantando reuniones y desde España apoyarán la liga colombiana en este proceso. "Firmamos un acuerdo de colaboración en noviembre de 2016 y desde entonces hemos desarrollado varias acciones, para llegar a este punto. Hemos hecho más de 15 capacitaciones a directivos y presidentes de clubes, sobre la relevancia de este proceso, que se llevará en cuatro o cinco años para ver los frutos. Les hemos dado ese conocimiento desde España al FPC; somos dos ligas hermanas".



Desde el Gobierno Nacional el mensaje fue de apoyo y confianza. Ernesto Lucena manifestó que "el apoyo es total, esto va a dar transparencia y una realidad de los equipos hasta donde pueden llegar y dónde es mejor no invertir. Los clubes tienen que estar muy satisfechos, porque en el pasado pudo verse difícil, pero tienen nuestro apoyo para sacar adelante el juego limpio de las finanzas. Ustedes internamente van a poder manejar esos temas, nosotros simplemente nos vamos a volver un apoyo".



El ministro recalcó que el Gobierno no tiene competencia sobre Dimayor, pero sí sobre la FCF y los clubes. "Ahora van a tener procedimientos internos y resolverán sus problemas, para no tener al Ministerio encima. Será casi que una segunda instancia para ver si los clubes cumplen o no. Hoy nace la verdadera autorregulación del FPC".