Fuerte y polémica sanción a Once Caldas por violencia en el Palogrande

La violencia en los estadios del fútbol colombiano se ha hecho sentir en los últimos días y después de los desmanes que originó la barra brava de Atlético Nacional, Los del Sur en el Atanasio Girardot, luego en el estadio Palogrande de Manizales, hinchas de Once Caldas hicieron lo mismo al atacar a jugadores del blanco blanco.

Al perder Once Caldas contra Alianza Petrolera en el Palogrande, varios hinchas saltaron al campo de juego e intentaron agredir a los futbolistas de su equipo y aún Dimayor no se había pronunciado con respecto a sanciones por estos hechos, pero tras la resolución del Comité Disciplinario, se generó polémica por la dureza que se le aplicó al club de Manizales.



Las respectivas sanciones las dio a conocer el mismo Once Caldas, quien detalló que el equipo tendrá tres fechas de suspensión total del estadio Palogrande y cuatro fechas más para la tribuna Norte.



De igual manera, el periodista Oswaldo Hernández, detalló que además el club recibió como adición una multa total de 36 millones de pesos, siendo 23 millones por retirarse del campo y 13 millones por los desmanes que originó su hinchada.