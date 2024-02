Dimayor y su insólita decisión sobre el fuego de hinchas de Nacional

La Dimayor se pronunció este miércoles, 14 de febrero, sobre los hechos ocurridos en el partido en el que Millonarios venció 0-1 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en juego de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2024.



Los hinchas verdolagas decidieron protestar por la derrota; y en la tribuna sur, algunos aficionados prendieron fuego y quemaron sillas y banderas del equipo.



La alcaldía de Medellín decidió restringir el ingreso a la tribuna sur por dos fechas, pero luego, tras cuatro partidos, se limitará el acceso de parafernalia a esa misma zona del estadio Atanasio Girardot.



Así, se esperaba el castigo que pudiera decretar la Dimayor, pues muchos esperaban fuertes sanciones económicas o más castigo a los aficionados.



Sin embargo, el Comité Disciplinario del campeonato del fútbol colombiano tomó una decisión insólita, que ya provocó la reacción de hinchas de otros equipos.



Según la resolución 009 de 2024, la Dimayor decretó el cierre y archivo del procedimiento disciplinario contra el Club Atlético Nacional, sin imponer castigo o sanción económica alguna.



Según el informe del árbitro, “al minuto 90+3 de juego en la tribuna sur –oriente –alta se observa llamarada (incendio) que no influyó en nada en el normal desarrollo del juego. El partido nunca se interrumpió por este motivo”.



El club antioqueño rechazó los hechos sucedidos, pero se defendió: “El Club no tuvo control alguno ni conocimiento previo de la situación para lograr evitar que se consumaran los hechos y obró diligentemente una vez ocurrieron para lograr mitigarlos. Así mismo, no se demuestra la culpabilidad y/o negligencia del Club. (...) Pese a que reconocemos que los hechos objeto de la presente investigación en efecto ocurrieron, si quisiéramos poner de presente que los mismos no ocasionaron mayores desórdenes y que lo más importante, la competencia, no se vio afectada en ningún momento”.