Atentos en Liga: Dimayor cambió programación de fechas 6, 7, 8 y 9

La Liga BetPlay 2023-II sigue su curso y de a poco los equipos van tomando su ritmo de competencia, aunque hay algunos que aún no han logrado tener su mejor versión y se les ha hecho difícil el comienzo del clausura.

De igual manera, a algunos equipos no les ha favorecido el calendario como es el caso de América y Deportivo Cali, quienes tuvieron que aplazar compromisos de la fecha 6 por temas de seguridad en su ciudad.



Esa cancelación de partidos hizo que algunas fechas se modificaran en sus horarios y por ello, Dimayor dio a conocer una nueva programación para las jornadas 6, 7, 8 y 9.



Esta fueron las modificaciones de Dimayor:

​

Fecha 6



Pasto vs Boyacá Chicó

20 de agosto – 4:00 p.m.

Medellín vs Alianza Petrolera –

20 de agosto – 6:10 p.m.

Huila vs Nacional

20 de agosto – 8:20 p.m.

Millonarios vs Once Caldas

21 de agosto – 7:00 p.m.



Fecha 7

​

Alianza Petrolera vs La Equidad

23 de agosto – 4:45 p.m.



Fecha 8

​

Pasto vs Once Caldas

29 de agosto – 8:10 p.m.



Fecha 9



Boyacá Chicó vs Envigado

1 de septiembre – 6:05 p.m.

Jaguares vs Medellín

2 de septiembre – 4:45 p.m.