Árbitro para el clásico Millonarios vs. Santa Fe en cuadrangulares

Confirmados los árbitros para la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor II-2022.



El clásico Millonarios vs. Santa Fe, sin duda el partido más importante de la primera jornada de las semifinales del fútbol colombiano, tendrá a Carlos Betancur (Valle) como juez central.



Betancur estará acompañado por jueces bogotanos en las bandas: Sebastián Vela (asistente 1) y Herminzul Calderón (asistente 2), además de Steven Camargo (cuarto árbitro), Nicolás Rodríguez (VAR) y Juan Vaca (AVAR), completan la cuadrilla de árbitros.



Estas son las designaciones arbitrales de DImayor:



Águilas Doradas vs. América de Cali

CENTRAL BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro. 1: JOHN GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro. 2: IVÁN BALLESTA – CMARCA

Cuarto Árbitro: OSCAR GOMEZ – ANTIOQUIA

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: NÉVER MANJARRES – CÓRDOBA

Observador VAR: JOVANI ZAPATA – FEDERACIÓN



Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

CENTRAL LUIS MATOREL – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: YAIR PADILLA – MAGDALENA

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: JAVIER PATIÑO – META

Observador VAR: ADRIÁN VÉLEZ – FEDERACIÓN



Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe

CENTRAL CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: HERMINZUL CALDERON – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: STEVEN CAMARGO – BOGOTA

VAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

AVAR: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

Observador VAR: PEDRO BELLO – FEDERACIÓN



Deportivo Pereira vs. Junior FC

CENTRAL DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: CAMILO PORTELA – CMARCA

Cuarto Árbitro: JOHN AGUILAR – RISARALDA

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

Observador VAR: DANIEL MONTENEGRO – FEDERACIÓN