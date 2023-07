Se vienen grandes partidazos: programación fecha 4 y 5 de Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2023-II sigue su curso y de a poco empieza a tomar forma tras las primeras dos fechas disputadas, Atlético Bucaramanga y Medellín son los dos primeros de la clasificación con seis y cuatro puntos.

Sin embargo, es muy temprano para empezar a decir un claro favorito, pero eso seguro con el paso de las jornadas se irá conociendo y por ello, Dimayor ya eligió cómo se jugará la fecha 4 (se jugará del 4 al 7 de agosto) y 5 (se jugará del 10 al 14 de agosto) de Liga BetPlay 2023 del segundo semestre.



El partido más destacado de la fecha 4 será el de Deportivo Cali y Atlético Nacional que quedó programado para el domingo 6 de agosto a las 6:00 p.m., mientras que en la fecha 5 América e Independiente Medellín vivirán uno de los platos fuertes al enfrentarse el domingo 13 de agosto a las 4:00 p.m. en el Pascual Guerrero.



Por otro lado, el campeón Millonarios jugará contra Tolima el 7 de agosto a las 5:15 p.m. por la cuarta jornada y en la quinta visitará a Jaguares el 13 de agosto a las 6:10 p.m. Además, Medellín vs Envigado quedó en horario y día por definir.



Programación fecha 4 Liga BetPlay 2023-II:

​

Viernes 4 de agosto



Huila vs Alianza Petrolera

Hora: 6:15 p.m.

TV: Win y Win+



Águilas Doradas vs Once Caldas

Hora: 8:30 p.m.

Win+



Sábado 5 de agosto



Unión Magdalena vs Junior

Hora: 4:00 p.m.

TV: Win+



Pereira vs Boyacá Chicó

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win y Win+



Domingo 6 de Agosto



La Equidad vs América

Hora: 4:00 p.m.

TV: Win+



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win+



Pasto vs Santa Fe

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win+



Lunes 7 de Agosto



Bucaramanga vs Jaguares

Hora: 5:15 p.m.

TV: Win y Win+



Millonarios vs Tolima

Hora: 7:30 p.m.

TV: Win+



Medellín vs Envigado (por definir)



Fecha 5 Liga BetPlay 2023-II



Jueves 10 de agosto



Alianza Petrolera vs Envigado

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win y Win+



Viernes 11 de agosto



Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 6:20 p.m.

TV: Win+



Deportes Tolima vs Atlético Huila

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win/Win+



Sábado 12 de agosto



Independiente Santa Fe vs La Equidad

Hora: 4:10 p.m.

TV: Win/Win+



Junior VS Deportivo Pasto

Hora: 6:20 p.m.

TV: Win+



Once Caldas vs Deportivo Pereira

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win+



Domingo 13 de agosto

América vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

TV: Win+



Jaguares vs Millonarios

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win+



Atlético Nacional vs Bucaramanga

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win+



Lunes 14 de Agosto



Boyacá Chicó vs Unión Magdalena

Hora: 7:40 p.m.

TV: Win y Win+