¡Agéndese! Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares

Los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay comenzarán a medirse entre sí a partir del próximo sábado 20 de mayo.



Águilas Doradas, Millonarios, Nacional, América, Chicó, Alianza, DIM y Pasto, buscarán la estrella en su escudo y este viernes se confirmaron horarios de más partidos del cuadrangular.

En un comunicado, Dimayor reveló las fechas y horarios para las siguientes tres jornadas de la instancia. Se jugarán entre el 27 de mayo y el 4 de junio:

Fecha 2:



Sábado 27 de mayo:



Águilas Doradas vs Deportivo Pasto

Hora: 6:05 p.m.

Win +



Millonarios FC vs Boyacá Chicó

Hora: 8:15 p.m.

Win +



Domingo 28 de mayo:



Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p.m.

Win +



América de Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Win +

Fecha 3:



Miércoles 31 de mayo:



Boyacá Chicó vs Independiente Medelín

Hora: 6:15 p.m.

Win +



América de Cali vs Millonarios

Hora: 8:30 p.m.

Win +



Jueves 1 de junio:



Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera

Hora: 6:15 p.m.

Win +



Atlético Nacional vs Águilas Doradas

Hora: 8:30 p.m.

Win +

Fecha 4:



Sábado 3 de junio:



Independiente Medellín vs Boyacá Chicó

Hora: 6:05 p.m.

Win+



Millonarios vs América de Cali

Hora: 8:15 p.m.

Win +



Domingo 4 de junio:



Águilas Doradas vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Win +



Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

Hora: 8:15 p.m.

Win +