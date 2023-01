Se avecinan partidazos: programación fecha 3 y 4 de Liga BetPlay 2023

El fútbol colombiano está próximo a iniciar la temporada de la Liga BetPlay 2023 y mientras el mercado de fichajes sigue abierto, los clubes entraron en la última etapa de preparación para dar inicio a su debut en la semana del 25 de enero.



Por ello, tras decidir cómo se jugarán las dos primeras jornadas, Dimayor definió los horarios para las fechas 3 y 4 de la Liga BetPlay.





La fecha 3 iniciará el 3 de febrero con el duelo entre Deportivo Pereira vs. Atlético Huila y terminará el 6 del mismo mes con Águilas Doradas vs. Deportes Tolima cerrando la jornada.



De igual manera, el partido más destacado para esta jornada será el de Santa Fe vs Medellín, quienes se enfrentarán a las 3:30 p.m. el 4 de febrero.



Con respecto a la fecha 4 de Liga, Dimayor confirmó que comenzará el 10 de febrero con Alianza Petrolera vs. Atlético Huila y finalizará el 14 del mismo mes con Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto.



En la cuarta fecha, habrá varios duelos importantes, como lo es el de Nacional vs Deportivo Cali y Deportes Tolima vs Millonarios quienes jugarán el 12 de febrero.



Así se jugará Fecha 3 Liga BetPlay 2023



3 de febrero

Deportivo Pereira vs. Atlético Huila

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+



4 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Jaguares FC vs. Atlético Nacional

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN+



Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN+



5 de febrero

Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+



Deportivo Cali vs. Once Caldas DAF

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+



Unión Magdalena vs. Envigado FC

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+



6 de febrero

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+



Fecha 4



10 de febrero

Alianza Petrolera vs. Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+



Jaguares FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN+



11 de febrero

Envigado FC vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+



Junior FC vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+



Once Caldas DAF vs. Águilas Doradas

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN/WIN+



América de Cali vs. La Equidad

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



12 de febrero

Deportes Tolima vs. Millonarios FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+



Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



14 febrero

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN/WIN+