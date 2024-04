Levantan castigo a Bogotá y más ciudades tras orden de Mindeporte

La advertencia fue perentoria y los afectados se movieron de inmediato para evitar que se tuvieran que jugar partidos sin público, justo en al definición de la Liga Betplay I 2024.

La decisión del Ministerio de Deporte era sancionar a Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira por el incumplimiento con la actualización y suscripción de los protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia de los escenarios deportivos.



El castigo era inmediato pero tenía la posibilidad de levantarse con ese mismo efecto si se allegaban las pruebas de que esos protocolos y medidas de seguridad habían sido resueltos y no había riesgos para los asistentes a los escenarios.



Ante la gravedad de la situación se movieron rápido y se solucionó todo: "En las últimas horas, el Ministerio del Deporte le ha comunicado a la DIMAYOR que las ciudades de Bogotá, Santa Marta y Neiva han presentado la documentación exigida, subsanando la sanción anteriormente mencionada", informó la entidad. Se espera confirmación oficial de Palmira y Cartagena, ciudades que no se mencionan en el comunicado.

De esta manera la advertencia parece haber tenido efecto inmediato en las instituciones. Ahora está en el público poner de su parte para no volver a experimentar problemas de orden público en los escenarios.