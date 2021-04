Dimayor confirma detalles para duelo de vuelta: Santa Fe vs. Junior

Santa Fe tiene nueva casa y aunque la información ya había sido adelantada por el Alcalde de Armenia, Dimayor publicó recientemente la confirmación del escenario para el compromiso frente a Junior, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay 2021-I. El elenco bogotano jugará el domingo en el Centenario.

Así quedó la programación de cuartos de final (vuelta):



Sábado, 1 de mayo



Millonarios FC vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Domingo, 2 de mayo



Santa Fe vs Junior

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Centenario, Armenia

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Televisión: Win+