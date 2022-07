Presidente de Dimayor estalló por escándalo de medallas en la final

En la premiación de la final de la Liga Betplay I-2022 se dio un hecho inusual que fue calificado como la "Dimayorada del año". Se apuntó a la Dimayor por, al parecer, no tener las suficientes medallas para los campeones y la imagen de un Jarlan Barrera, muy molesto, se hizo viral. El presidente Fernando Jaramillo trató de explicar lo sucedido. ¿Qué fue lo que pasó?

"Todo lo hacen un drama. Las medallas estaban ahí, no estaban ahí detrás, las tenía el operador", dijo Jaramillo al programa Primer Toque de Win Sports, con evidente molestia por lo sucedido. "Todos los jugadores terminaron con medalla, pero todo lo agrandan en estos momentos y quieren hacer de estos temas un drama, pero no estoy de acuerdo con que esto sea una 'Dimayorada' como dicen despectivamente".



Y agregó: "No hubo ningún jugador que se quedara sin medalla. Hubo un poco de desorden, que eso es responsabilidad nuestra, en la premiación de cómo suben y quién sube, y eso causa un poco de caos. Por eso Nacional tuvo unas sanciones del Comité Disciplinario".



☀☕ ¡Fernando Jaramillo se refiere al tema de la medallas en la final del Fútbol Profesional Colombiano!



Cabe recordar que el hecho que no pasó inadvertido y que causó tanta Molestia en Jaramillo se dio en medio de la premiación cuando la figura del partido, Jarlan Barrera, subió eufóricamente a recibir su medalla y al llegar a la tarima se percató que no habían suficientes medallas. La sonrisa se le borró de inmediato.



El atacante, sin pensarlo dos veces, agarró una de las preseas y con molestia se retiró diciendo: "Me voy a quedar sin medalla, tienen hue...”, imágenes que quedaron registradas en la transmisión televisiva y que los aficionados no tardaron en hacer virales.