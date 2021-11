DIM tendrá que mejorar en definición: a superar varios 'fantasmas'

Con la calculadora, las velas prendidas y el radio con las pilas cargadas, Deportivo Independiente Medellín necesita ganar los dos partidos que le restan en la Liga II-2021 para seguir con opciones y que otros resultados se le den a favor para lograr una clasificación que no se le da desde el segundo semestre de 2018, cuando fueron finalistas del campeonato.



El primer desafío es mejorar su juego, si bien, ya es un equipo que genera ataques, le falta afinar su definición para acomodarse en los partidos y con el resultado puesto, poderlo administrar como lo logró contra Patriotas en su último encuentro.



Al frente este domingo estará Atlético Nacional, el equipo más sólido por números en el semestre, muy cerca de conseguir el título de Copa y con la clasificación a cuadrangulares desde hace varias fechas, es otro escollo que el rojo deberá superar para mantener esas opciones que la matemática le sigue presentando. Sumado a que es el clásico de la ciudad y que no le gana desde octubre de 2018, justamente desde el último semestre que llegó a la fase semifinal del campeonato.



Pero el tema de la finalización no es un compromiso exclusivo de los delanteros, el gol en Tunja llegó en los pies de un lateral convertido a extremo como Yulián Gómez. Cuenta con jugadores con buena pegada como Adrián Arregui, desequilibrio como Vladimir Hernández y juego aéreo en hombres como Andrés Cadavid y Víctor Moreno, este último podría ser una reaparición importante en la zaga roja.



Emplear otras vías como la media distancia, la pelota quieta y el ataque en transiciones rápidas, le duelen a su rival y por ahí se podría destrabar un partido ‘bisagra’ para el despegue rojo en este remate de campeonato.



Finalmente, a los hinchas poderosos que vayan al Atanasio o sigan el encuentro desde algún otro lugar, les queda creer en un buen juego con entrega y que el resultado sea el producto de un trabajo en equipo. Algo que tanto Julio Comesaña como Agustín Vuletich buscarán desde su función en el campo, el colombo uruguayo en el banco, y el atacante en el área rival. Otro ingrediente no menor, el DIM cumple 108 años de historia justamente el domingo, algo más para redondear ese festejo con un triunfo que les alimente la ilusión.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8