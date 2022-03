Comesaña y Álvarez: maestro contra el alumno, enfrentados en la línea

Pasaron casi nueve años desde que se enfrentaron por última vez en un terreno de juego Julio Comesaña contra Leonel Álvarez. El último partido en el que se vieron las caras frente a frente, fue el 25 de septiembre de 2013, por la undécima fecha de la Liga II-2013, en el juego entre Deportivo Cali vs Patriotas Boyacá. De aquel encuentro en Palmaseca, quedó 1-1 con goles de Lucas Scaglia y Gonzalo Martínez.

Este martes 1° de marzo, Deportivo Independiente Medellín recibe en el Atanasio a Águilas Doradas, por la novena fecha en la Liga I-2022 y uno de los detalles de este encuentro entre equipos antioqueños, es la reunión entre Comesaña y Leonel, maestro y alumno, buscarán tres puntos que les permitan a sus escuadras ubicarse mejor en la tabla de posiciones.



Previo a este encuentro, Julio Comesaña comentó que “de Leonel (Álvarez) lo tuve como jugador y fue como un hijo para mí, luego creció, se desarrolló, es un hombre hecho y derecho, se hizo entrenador, conoce su oficio, su trabajo, es exitoso, en Águilas está construyendo un equipo y una manera de jugar. Acá en Medellín hizo unas campañas muy buenas, estuvo relegado sin trabajar, quizás por decisión propia o porque no le llamaba la atención algún proyecto. Pero ha vuelto al ruedo, algo que me alegra y que será un gusto volvernos a ver en un campo de juego”.



Por su parte, Leonel Álvarez, quien enfrentó por última vez al DIM en el Atanasio el 3 de noviembre de 2013, por la fecha 17 de la Liga II-2013. Esa vez, el ex volante de la Selección Colombia dirigía al Deportivo Cali y cayó por 3-1 con goles de Sergio Romero gol para el azucarero, mientras que, para el DIM anotaron Germán Cano, Yulián Mejía y Marco Pérez.



“Para mí (Julio Comesaña) es como un padre, solo tengo palabras de agradecimiento con él. Si a nosotros nos aman en Colombia, es por el trabajo que tuvo para sacar tantos jugadores, nos formó muy bien. Me dio la oportunidad de debutar y a nombre mío solo tendrá un gran cariño y respeto. Nos aconsejó en todo momento, siempre estuvo pendiente y esperamos que, en el partido, cada uno defienda lo suyo, pero me parece que le debemos mucho por el trabajo que ha realizado en el fútbol colombiano”, remarcó.



Más allá del enfrentamiento y la competencia, dos viejos amigos se volverán a ver en un juego oficial, otro atractivo al cierre de esta fecha y como preámbulo a la fecha de clásicos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8