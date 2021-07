Independiente Medellín sigue sin marcar en amistosos de pretemporada

Deportivo Independiente Medellín igualó sin goles con Jaguares de Córdoba en duelo amistoso en el estadio Atanasio Girardot. El poderoso sumó su tercer compromiso en ocho semanas de trabajo que adelanta el técnico Hernán Darío Gómez.

El poderoso alineó con Andrés Mosquera Marmolejo en el arco; en defensas estuvieron Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; en la zona de volantes, Kevin Londoño, Jean Pineda; Juan Diego Ospina, Javier Reina, Juan Pablo Gallego; mientras que en el frente de ataque estuvo el argentino Agustín Vuletich.



Tras enfrentar a Envigado Fútbol Club en el estadio Polideportivo Sur y Águilas Doradas en la sede deportiva de Llanogrande, se midieron contra los cordobeses en un duelo donde no lograron sacarse ventajas. En estos compromisos, el DIM no ha podido anotar, aunque en este juego no pudo contar con Diber Cambindo, quien dio positivo para covid-19, mientras que Edwar López recién llegó al equipo.



El plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín continúa con la preparación, sumando sesiones de entrenamiento de cara a la participación en los campeonatos del segundo semestre de 2021. Intensas jornadas componen el día a día del conjunto rojo.



Sin muchos más detalles de esta práctica de fútbol, fueron dos tiempos de 45 minutos que finalizaron empatados a cero tantos. Vieron acción los profesionales que están a disposición del Cuerpo Técnico.



Otros de los ausentes en este encuentro fueron David Loaiza y Sebastián Hernández avanzaron con sus recuperaciones, los dos avanzan satisfactoriamente con el control del Staff Médico del club. Por su parte, Juan Carlos Díaz, Juan David Mosquera (Selección Colombia Sub 20) y Miguel Camargo (Selección Panamá) no participaron del entrenamiento.



También se conoció que el paraguayo Walter Rodríguez, el defensa Jaime Giraldo y el delantero Leonardo Castro tampoco estuvieron presentes en esta práctica, debido a que estos jugadores están a la espera de definir su futuro en otro club. Medellín volverá a trabajos este jueves y al igual que el viernes lo harán a doble turno.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8