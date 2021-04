¡Sin pelos en la lengua! Bolillo se calienta por rendimiento del DIM

Deportivo Independiente Medellín hace cuentas y confía en que pueda imponerse en Manizales contra Once Caldas este domingo, para seguir peleando por un lugar entre los ocho. De paso, el poderoso cortaría una racha de tres torneos eliminados, además de regresar al triunfo tras tres partidos en la Liga.

"

No se guardó nada Hernán Darío Gómez y explica porqué se vino abajo el equipo@DIM_Oficial pic.twitter.com/rzqFTxzLU6 — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) April 16, 2021

"Nosotros en condiciones normales, sin estas enfermedades y estas lesiones, con todo respeto, ni Pereira, ni Alianza nos daba un brinco. Todavía no estamos bien, pero vamos a salir con todo a Manizales, todavía pensamos en la clasificación. Hemos tenido que poner a jugar jugadores convalecientes y enfermos y se ha notado", indicó ‘Bolillo’ en conferencia de prensa.



El técnico antioqueño confirmó que el goleador del equipo, Agustín Vuletich no estará disponible para este compromiso. El argentino sigue trabajando en fisioterapia, pero no lo quieren apurar para que no recaiga en la lesión muscular. "No pudimos recuperar a nuestro ‘9’, ahí tenemos a Matías (Mier), a 'Leo' (Castro) que le dio duro la enfermedad. A pesar de todo hacemos goles y esperamos que el domingo, por elaboración alguien pueda concretar", precisó.



Sobre el trabajo del equipo, el estratega remarcó que "de todo lo que hemos hablado, no podría señalar a ningún jugador por trabajo, por entrenamientos. Tuvimos la mala fortuna que nos enfermamos y nos jodimos. En enero, el equipo estaba en la lona, lo levantamos, contratamos a algunos jugadores, unos se adaptaron, otros no. Dimos un orden, un estilo, el equipo ha perdido tres partidos no más y uno solo con el equipo titular. Sin Agustín (Vuletich) hemos tenido dificultades ofensivas. Competimos sin tener una buena condición física, con todo y eso fuimos campeones de Copa, estamos peleando en la Liga, pero nos enfermamos".



En cuanto al rendimiento del poderoso, Gómez explicó que "este equipo bajó el nivel porque se enfermó y no tenemos los recambios de otros. Estamos en construcción, esto no es fácil, es para 4 años. Sin embargo, tuvimos un título y estamos peleando la clasificación. Hay jugadores que no han dado lo que tienen que dar".



Sin embargo, el técnico es optimista y va a Manizales con lo mejor de su nómina para conseguir el triunfo. "Debemos estar pendientes de nuestro resultado, si hay oportunidad de golear, goleamos. Si nos da la posibilidad de entrar a las finales, que estemos en un pico alto. Hace dos partidos se nos fueron las luces, en condiciones normales, Pereira y Alianza no nos daban un brinco, pero nos cogieron en una situación difícil".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8