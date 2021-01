DIM, en busca de otro golpe frente a Junior: visita el Metropolitano

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado, desde las 7:30 de la noche al Junior de Barranquilla, por la primera fecha en la Liga I-2021. El poderoso tendrá varios cambios en su nómina con respecto al equipo que eliminó al ‘tiburón’ por Copa Colombia.

Con toda la energía positiva y un envión anímico importante, el conjunto rojo de Antioquia afronta un nuevo desafío en la temporada, donde tiene como objetivo clasificar a los ‘playoffs’, algo que no logra desde la Liga II-2018. Para esto, Hernán Darío Gómez y su cuerpo técnico, confían en sacar un buen resultado en la capital del Atlántico.



"Los jugadores entienden para qué están ellos y para qué estamos nosotros". "He encontrado jugadores jóvenes muy buenos que serán importantes para el equipo, son serios y trabajan muy bien. La mejor táctica es tener un buen ambiente. Donde caiga el balón, vamos a encontrar un jugador que maneje bien la pelota. Necesitamos jugadores que sepan hablar un mismo idioma, no que todo esté rodeado en uno solo. Este equipo va a jugar por elaboración y encontrar espacios", destacó el técnico Gómez.



Sobre su grupo de trabajo, ‘Bolillo’ señaló que "el cuerpo técnico que tengo es muy estudioso por el fútbol y les doy mucho trabajo para que entiendan su idioma. Cuando falta poco para el partido, entre Pánzer (Carvajal) y yo agarro el equipo para aplicar la idea táctica de juego. Es un buen complemento".



Por su parte, Leonardo Castro está entusiasmado por el arranque del equipo y en lo personal. “Gracias a Dios y al equipo pude marcar, este es el reflejo del trabajo en la pretemporada, era lo que el cuerpo técnico quería. Me fui contento con el resultado y el gol que marqué”.

Datos entre Junior y Medellín

Junior y Medellín se han enfrentado por Liga en 201 ocasiones, de las cuales 86 triunfos fueron para los barranquilleros, contra 56 de los antioqueños y 59 empates. En cuanto a goles marcados, 285 fueron para los rojiblancos, frente a 233 del poderoso.



Junior acumula tres victorias consecutivas ante Medellín en Liga, con un marcador global de 5-2. El conjunto ‘rojiblanco’ perdió su último duelo como local en el campeonato, contra América de Cali; había ganado sus anteriores tres partidos en casa en el torneo. Los dirigidos por Amaranto Perea ganaron 16 de los 20 debuts como local en torneos de Primera División desde que se juega con este formato (2002); empató dos y perdió los dos restantes; acumula cinco victorias al hilo.



Independiente Medellín ganó solo uno de sus últimos 12 partidos como visitante en Liga; fue contra Envigado, cuando le ganó 3-0 en la Liguilla. Además, el poderoso perdió solo uno de sus últimos 12 debuts en torneos de Primera División (5V 6E); la derrota fue 2-1 frente a Patriotas, en la Liga I- 2019.



Probable alineación



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Jaime Giraldo, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz; Robert Harrys, Yesid Díaz, Jean Pineda, Juan Manuel Cuesta; Leonardo Castro.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Metropolitano.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



TV: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8