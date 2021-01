Cinco aspectos de la derrota de Independiente Medellín en Barranquilla

Deportivo Independiente Medellín cayó 1-0 con Junior de Barranquilla por la primera fecha en la Liga I-2021. El conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez puso una nómina mixta pensando en que iba a jugar las semifinales de la Copa Colombia frente a Deportes Quindío la próxima semana e hipotecó un resultado que estuvo cerca de conseguir. Sin embargo, los errores en el fútbol cuestan puntos y a la postre, terminó regresando a la capital antioqueña con las manos vacías.

A continuación, cinco aspectos de la derrota poderosa en el Metropolitano.



Dos centrales con perfil zurdo: Por necesidad, ‘Bolillo’ tuvo que alinear a Jaime Giraldo con Andrés Cadavid, quien lo sacrificó jugando como zaguero con perfil cambiado. Esta necesidad radicó debido a que Víctor Moreno adeudaba una fecha de sanción y Alexis Rolín estaba con fatiga muscular. El resultado, al minuto 7 de la etapa inicial, un desborde y luego el gol de Teófilo Gutiérrez que tradujo en el triunfo juniorista. Aunque tuvieron momentos destacados, se evidenció que les costó jugar a esta dupla.



Orden y obligaciones defensivas: Por momentos jugadores como Juan Diego Ospina, Juan Manuel Cuesta y Miguel Monsalve, se enfocaron en atacar y descuidaban las obligaciones en marca que debían tener. Fueron en algunos lapsos de juego, pero los lograron aprovechar hombres como Fredy Hinestroza, Gabriel Fuentes y Marlon Piedrahíta, para agredir en el área visitante.



Control de juego: Aunque Medellín tuvo más la pelota a lo largo del partido, le faltó profundidad y sorpresa sobre el arco de Sebastián Viera. La visita logró mejorar su juego en el segundo tiempo.



Juventud con muchas ganas y poca experiencia: Al ser un equipo mixto, Medellín tuvo en el campo al mismo tiempo, varios jugadores de su categoría sub 20, que, si bien no lo hicieron mal, les costó aplomarse en el terreno de juego. No es lo mismo el fútbol juvenil que el profesional y eso lo están aprendiendo a medida que sumen minutos en cancha.



Definición: Muy pocas llegadas tuvieron los delanteros de Medellín para marcar diferencia sobre el arco de Junior. Ni Leonardo Castro, ni Agustín Vuletich lograron alguna jugada clara para poder convertir. En esa parte, a la visita le faltó un poco más de sorpresa sobre el área rival y alternativas como remates de media distancia o jugadas a balón parado.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8