¿Se reactiva interés de Millos? Quedó libre volante que le gusta al DT

Aunque Millonarios está en plena disputa de los Cuadrangulares Semifinales, los rumores para el mercado de fichajes ya empezaron a circular.



A propósito de la salida de Diego Moreno de Envigado, el periodista Julián Capera se refirió a la posibilidad de que llegue para el segundo semestre. El albiazul ha mostrado su intención por el volante desde hace varios semestres y es un "viejo interés" del técnico Alberto Gamero.

Capera mencionó que Envigado estaba tratando de renegociar pero el jugador de 27 años decidió no continuar. Se despidió de sus compañeros y se llevó sus pertenencias. Ahora, Diego Moreno es jugador libre y está en busca de equipo.



A través de su canal de YouTube, el periodista recalcó que "es agente libre este volante de Envigado. Acuérdense que Millonarios preguntó por este jugador hace un par de semestres, y el semestre pasado también, y tiene el mismo representante de Leonardo Castro, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y Emerson Rivaldo Rodríguez, un agente con quien Millonarios tiene buena relación".



Julián Capera agregó que el interés de Millonarios por Moreno no es de ahora y que es del gusto del técnico Gamero. Ahora que está libre se abre una buena posibilidad. "Este jugador, no de ahora sino de hace rato, le ha gusto a Alberto Gamero. Millonarios está concentrado en terminar el semestre y todavía no están involucrados en el tema del mercado, pero este es un interés de antaño que ahora con el jugador libre podría agarrar forma".