Diego Herazo, el 'refuerzo' del DIM para la llave en la Copa Colombia

Una de las sorpresas en la convocatoria del Deportivo Independiente Medellín para el partido de ida por los octavos de final en la Copa Colombia 2021 contra Deportivo Cali, fue el llamado de Diego Herazo. El atacante que fue goleador con La Equidad en la Liga I-2021, tuvo que volver al poderoso, club con quien tiene contrato y mientras se define su paso al fútbol extranjero, el técnico Hernán Darío Gómez lo empleará como alternativa para mejorar el ataque rojo, que reporta seis goles en ocho partidos oficiales.

“Estoy contento, tranquilo, feliz de estar nuevamente en el equipo, de ser convocado. Por la confianza que me da el cuerpo técnico, motivado en poder aportar y darles una mano. Es una dura competencia, cada quien trabaja por ser mejor cada día, hay compañeros que llevan un proceso, yo estaba pendiente de una posible venta, seguimos en esa idea con el club, pero mientras no se concrete nada, estaré con toda la voluntad de aportarle al equipo de la mejor manera”, señaló Herazo.



El atacante tiene claro que si no se llega a un acuerdo de transferencia internacional, espera competir fuerte para ganarse un lugar en la titular del ‘Bolillo’ Gómez. “Si se llega a dar la venta, están Agustín (Vuletich) y Diber (Cambindo) liderando el ataque, sino, voy a aportar para dar lo mejor de mí”.



Además, “tengo otra experiencia, soy un jugador más maduro luego del paso por La Equidad y Bucaramanga, en mi anterior etapa con Medellín no estaba tan maduro, era muy joven con otro pensamiento. Ahora es diferente, me sirvió las anteriores experiencias y quiero aportarle al equipo de la mejor manera”.



Sobre como encontró el plantel y lo que han venido reforzando pensando en los próximos juegos, Herazo declaró que “encontré un gran grupo, con buenos jugadores y grandes personas, me han brindado todo su apoyo y su confianza. Trabajamos mucho en la definición, debemos llegar al área contraria y definir los partidos. Hay un gran grupo, un gran equipo, estamos para grandes cosas y que podamos sumar un triunfo en Cali”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8