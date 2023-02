Once Caldas y Diego Corredor separan sus caminos: decisión oficial

Once Caldas no pasa el mejor momento en el inicio del 2023. Los resultados y la tensión con la afición no colaboran, pues incluso, se han registrado presuntas amenazas hacia el técnico Diego Corredor, quien tuvo el respaldo de los directivos, pese al remate del 2022, donde no clasificaron a cuadrangulares.

El inicio de Liga prometía, más con los refuerzos y el esfuerzo de los directivos, con la llegada de nombres como Sherman Cárdenas y Dayro Moreno. Además, los manizaleños no solo tenían la obligación de hacer un buen campeonato, buscando un título, sino por el tema del descenso, donde están sumamente comprometidos.



La situación llegó a su punto álgido, con las amenazas y los resultados que se venían dando. Once Caldas anunció la salida de Diego Corredor de la institución. Así lo hicieron saber a través de un comunicado “Once Caldas informa a nuestros hinchas, periodistas y público en general, que las directivas de la institución y el profesor Diego Andrés Corredor Hurtado decidieron, por mutuo acuerdo, dar por terminado su vinculación laboral como técnico del equipo blanco”.



Agregaron “Agradecemos al profesor Diego Corredor y a su cuerpo técnico por su trabajo en nuestra institución y les auguramos muchos éxitos y la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y deportivos”.



Además, confirmaron que Elkin Soto asumirá como entrenador encargado, junto a Fernando José Dortti, como asistente técnico.