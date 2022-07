Millonarios se queda sin otra pieza de ataque: un canterano dice adiós

Millonarios sigue sumando bajas de cara al segundo semestre de la Liga Betplay 2022. A la salida de Ricardo Márquez y Andrés Felipe Román, se suma la de un canterano.

A través de redes sociales, Fortaleza CEIF, equipo de la segunda división de Colombia, dio pistas del que será su nuevo refuerzo y añadió un divertido video en que hace alusión a ‘Pokemón’.



“Adivina. ¿Quién es el nuevo fichaje de Forta?”, escribió el club y puso la sombra del que sería el apuntado a comandar el ataque para el Torneo BetPlay.



Y las pistas eran: “- Viene de un equipo que tiene más de 9 estrellas del FPC - Nació en Carepa, Antioquia”.



Todo esto alude a Diego Abadía, atacante de 23 años que los últimos semestres no tuvo mayor oportunidad en el once de Alberto Gamero. Incluso a principio de año se especuló su salida a Fortaleza, pero al final no se llegó a ningún acuerdo.



​El atacante antioqueño tuvo un destacado paso por las categorías menores del cuadro albiazul, hasta que en 2020 recibió su oportunidad en el primer equipo. Hasta el momento suma 25 encuentros y un solo gol.



La idea de su salida es que sume minutos y experiencia en segunda, tal y como ocurrió hace unos años con el Valledupar y con jugadores como Andrés Llinás, Stiven Vega y Emerson Rivaldo Rodríguez.