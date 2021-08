Diber Cambindo arrancó su carera goleadora con Independiente Medellín

Goles son amores para Diber Cambindo, el delantero anotó en la clasificación de Independiente Medellín contra Once Caldas a los octavos de final en la Copa Colombia 2021. Motivado por el arranque goleador, el ex Quindío espera que sea el inicio de muchas conquistas con el rojo antioqueño.

“Estoy contento, feliz por el trabajo que venimos haciendo, necesitábamos una victoria que conseguimos con la clasificación en la Copa. Pude marcar mi primer gol con el equipo y eso me motiva para seguir trabajando, seguir creciendo y vamos adelante”, remarcó.



Además, Cambindo resaltó su función en la dupla en la ofensiva que está realizando con el argentino Agustín Vuletich. “Es importante tener la oportunidad que los delanteros estemos marcando, nos llena de confianza y con el paso de los partidos, podamos jugar juntos complementarnos, hacer las cosas bien y seguir anotando que eso nos caracteriza a los delanteros”.



En cuanto a su adaptación en el equipo, Cambindo expresó que “fue muy buena la recepción de los compañeros, estoy feliz por la oportunidad y me queda seguir aportando al equipo para darles más alegrías”.



Sobre lo que le pide Hernán Darío Gómez en el campo de juego, el atacante ex América de Cali explicó que “el ‘profe’ me aconseja, me dice que rompa en el frente de ataque y cuando no tengamos la pelota, baje a recuperar. Pero sin descuidar mi función como delantero”.



Diber habló sobre lo duro que ha sido tantos empates y espera que contra La Equidad sigan ‘dulces’ con el gol. “Para nosotros no es fácil jugar un partido y no marcar, pero estamos tranquilos por hacer las cosas bien, estamos haciendo un gran trabajo. Supimos tener paciencia en el partido anterior, marcamos y esperamos seguir por esa senda”.



Su gol con el DIM fue muy especial, más allá de ser el primero con la camiseta poderosa, tuvo una dedicatoria muy familiar. “Contento por haber marcado y teniendo la fortuna de dedicárselo al nuevo integrante de la familia. Gracias a toda la hinchada que me ha sabido acoger, espero seguir así para darles más alegrías”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8