¿'Bolillo' Gómez desmintió al Bucaramanga? Dan detalles de su salida

Tras el comunicado de Atlético Bucaramanga, donde anunció la renuncia de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y advirtió que se dio por "inconformismo" e "injurias" desde un sector de la hinchada, el periodista Andrés Marocco contó otra versión, luego de un diálogo con el mismo entrenador.



Según contó, 'Bolillo' no quiso dar la cara pero sí le pidió transmitir sus palabras. Allí desmiente que se haya ido por presión de los hinchas. Según el periodista, el técnico decidió dar un paso al costado, dos semanas después del anuncio de su llegada, porque no encontró "herramientas necesarias" para salir campeón.



Andrés Marocco se refirió a la salida del 'Bolillo' aclarando que nunca hubo confrontación con los miembros de la barra, y que después de una conversación con el técnico, confirmó lo dicho por su fuente.



"Me contaron que el Bolillo llegó al entrenamiento el martes y la Policía le pidió que se fuera. El entrenamiento se acabó por eso, pero nunca hubo confrontación, insultos o amenazas, no fue así. Hay que aclararlo", aseguró el periodista en el podcast Corazón Leopardo.



De igual manera, Marocco mencionó que teniendo esta versión, contraria a lo expresado por el club en su comunicado, buscó al 'Bolillo' Gómez. "El profe no quiere hablar y es respetable, pero no lo comparto porque uno tiene que poner la cara siempre".



Y contó que "me pidió que dijera tres cosas, que fuera su interlocutor: primero, 'yo no me voy porque me intimidaron, nadie me intimido. Sí tocó dejar de entrenar porque la Policía nos dijo que era lo mejor', segundo, 'nunca me cambiaron los términos, me trataron bien y me dieron gustó con todo lo que yo pedí', y tercero, 'me fui porque no encontré las herramientas necesarias para sacar el equipo campeón'. Él conoció esta semana todo lo que tiene el equipo".