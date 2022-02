As bajo la manga de Santa Fe para ganar pleito contra Patricio Camps

Independiente Santa Fe lo tiene claro: no siente que tenga ninguna buena razón para ceder a las presiones de Patricio Camps, un entrenador cuya negociación para su llegada duró mucho más que su ineficaz campaña, y por eso usará todas las armas en su poder para no pagar los cerca de 1.000 millones que pretenden él y su asistente Martín Posse.

Por eso la semana pasada radicó ante el TAS la apelación al fallo de la FIFA, con fecha del 18 de enero

de 2021, que le daba la razón al ExDT y comenzó un proceso que puede resultar largo y desgastante y que podría no tener un final feliz, considerando los argumentos de esa primera decisión. Pero el club 'cardenal entiende que Camps y su equipo fueron los que terminaron, de manera irregular el contrato, y asegura tener varias pruebas a su favor.



La primera es una reunión el día 5 de agosto de 2019 en la que comunicó al grupo de jugadores que ya no era el entrenador y no desarrolló la práctica programada, lo que su empleador interpreta como un incumplimiento del contrato. Uno de los testimonios que solicita es el de Leandro Castellanos, desde entonces portero titular del equipo.



Dice el club que Camps y su asistente nunca avisaron de su ausencia, mucho menos presentaron excusas válidas para no estar en donde se les requería y en el último partido que dirigieron no se presentaron a la rueda de prensa final, lo que obligó a presidente Eduardo Méndez a hablar con los medios en su lugar ante la negativa del argentino a presentarse. El asunto costó una multa de la Comisión de Disciplina de $4.090.630, cantidad que ahora se piden que se cargue a la cuenta del actual miembro del cuerpo técnico de la Selección de Venezuela, al mando de José Pékerman.



Pero ojo con la fecha mencionada antes como el inicio de la ausencia oficial de Camps: 5 de agosto. No hay que perderla de vista porque ese es el as bajo la manga de Santa Fe para evitar el pago a Camps: la demanda inicial se presentó por parte del argentino el 9 d agosto de 2021, lo cual supera los dos años previstos en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia, lo que, a juicio de los abogados del club bogotano, obliga a anular la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA y declarar inocente al empleador.



Ahora que la apelación ha sido recibida formalmente por el TAS, Santa Fe se va con todo en contra del argentino: exige una indemnización de $710’850.000 por la terminación sin justa causa del contrato de trabajo, pide que sea él quien asuma la totalidad la de los costos administrativos del tribunal en Suiza y que a los abogados contratados para este proceso les reconozcan la suma de US$5.000 dólares americanos.



FUTBOLRED intentó contactar en España a los representantes legales del señor Camps para conocer su postura sobre este caso pero nunca respondieron a las consultas.