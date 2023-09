No tan rápido: presidente del Bucaramanga desmiente posible nuevo DT

Atlético Bucaramanga necesita un entrenador, pero no significa que vayan a salir, como es habitual, a contratar gobernados por la prisa.

Esa parece ser la decisión del Atlético Bucaramanga, que sufrió la salida de su director técnico Alexis Márquez no por un despido sino por su renuncia voluntaria.

Eran ya seis fechas sin ganar y, tras la derrota 2-0 contra Independiente Medellín, muy a pesar de la insistencia de los jugadores, el DT se fue. Eso sí, los que quedaron al mando en calidad de interinos, Rubén Zapata y Diego Vargas, hacían parte de su cuerpo técnico.

Se espera que el cambio de orientación empiece a dar resultados este sábado (4:00 p.m.), recibiendo a Santa Fe por la Liga Betplay II 2023.

Pero en medio de esa incertidumbre, un nombre apareció como el más posible entrenador en propiedad del equipo. Se trata del argentino Rubén Tanucci, quien salió sorpresivamente del Cúcuta Deportivo hace unas semanas y estaría abierto a mantenerse no solo en el país sino en la región.



Su balance era bueno: 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas, por lo cual llamó la atención su salida, apenas después de 9 compromisos.

Sin embargo, el diario Vanguardia de Bucaramanga consultó al presidente del club, Jaime Elías Quintero, quien negó tajantemente esta posibilidad.



"Sin novedad alguna, lo de Tanucci es falso, yo no he hablado con él y no está en los planes del club", explicó, al tiempo que afirmó que la intención de los directivos es tomarse un tiempo. "La idea es que el interino termine y desde ya estamos mirando qué entrenador traer, ya hay unos acercamientos, pero nada definido", afirmó Quintero.



De esta manera, el puesto sigue vacante y, dependiendo de los resultados, podría ser que ni siquiera haya un cambio de DT.