¿Vuelve Julio Comesaña al FPC? ¿Y no es a Junior? Aclaran el rumor

Las redes sociales reaccionaron de inmediato: ¿se viene Julio XI? ¿Tan duro es el golpe de la eliminación en Liga Betplay I 2023? ¡Paren el tren!

El rumor partió de la prensa en la Costa Atlántica, que interpretó la presencia del colombo-uruguayo en las instalaciones de un reconocido club, que está viviendo una situación difícil, como un nuevo timonazo, de varios que se han registrado este semestre.

​

Se dijo que Comesaña sería el nuevo entrenador del Unión Magdalena, que coquetea seriamente con el descenso, y que confiarían en el veterano entrenador.

​

Sin embargo, rápidamente se aclaró este rumor, según contó el periodista Fabio Poveda, en De fútbol se habla así de DSports, previa consulta al propio estratega.



:"Julio Comesaña no será DT de Unión Magdalena. No es cierto ese rumor. Es más, la etapa como Director Técnico de Julio Comesaña ya llegó a un final. Seguramente seguirá en el fútbol pero desde otra posición. No volverá a dirigir", dijo en sus redes sociales.



De hecho en una reciente entrevista en Caracol Radio, Comesaña había dicho que si etapa de entrenador ya estaba cerrada y que ahora quería buscar otro tipo de proyectos en los que pudiera colaborar de otras maneras, no necesariamente en la raya. En ese momento hasta le preguntaron si ingresaría a la política y no lo descartó de manera tajante.