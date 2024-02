¿Teófilo Gutiérrez a Atlético Nacional? Rumor 'sin pies ni cabeza'

Son días de movimientos, de consultas y de muchos, muchos ofrecimiento de jugadores sin contrato que apuran sus opciones para este 2024.

Para algunos es más fácil que para otros, concretamente para los más veteranos es complejo encontrar un club que se acomode a su realidad física y económica.

​

Puede ser la situación que enfrenta Teófilo Gutiérrez, quien busca un desafío tras fracasar en su idea de regresar a Atlético Junior para cerrar su carrera en el equipo de su corazón.

​

Ahora ya quiere pasar la página e intenta llegar a un equipo que le ofrezca, entre otras cosas, la opción de un torneo internacional. Y en esa búsqueda se han mencionado varios clubes sin que, hasta ahora, haya algo de realidad en esas opciones.

​

La última, por ejemplo, tiene que ver con Atlético Nacional, un rumor que se instaló en las últimas horas en la prensa de Medellín pero que no tiene futuro. Así lo pudo confirmar FUTBOLRED tras consultar fuentes en el club verdolaga que explicaron al situación con claridad: "no tiene ni pies ni cabeza".

​

El jugador, de 38 años y quien no ha tenido mayor protagonismo en el último año en el FPC, ha hecho sonar su nombre en distintos clubes pero, al menos en Nacional, no ha tenido eco: "no ha pasado ni en una mínima conversación", añadió la fuente.

​

Teófilo fue relacionado también con Millonarios en las últimas semanas, pero la realidad es que, como en la casa verde, tampoco se plantearon nunca esa posibilidad. De esta manera, el rumor más cercano sigue siendo el que lo circula con César Vallejo de Perú, que le ofrece Copa Libertadores. Habrá que esperar a ver, finalmente, dónde terminará el mundialista su carrera profesional.