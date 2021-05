¿Se juega? Envigado está listo para el partido Cali vs Tolima

Mientras desde Ibagué extraoficialmente se reporta el viaje de los jugadores del Tolima para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 ante el Deportivo Cali, el único que está pendiente de dicha fase por la situación de orden público en el país, el gerente del Imder Envigado, Alejandro Uribe, indicó que todo está listo en esa ciudad para la realización del encuentro en el Polideportivo Sur.

En diálogo con FUTBOLRED indicó que por ahora se jugaría este sábado a las 3:00 p.m. El funcionario dijo que “nosotros tenemos una solicitud formal del Cali, no hemos confirmado una respuesta positiva, pero el municipio como administración siempre tenido mensajes de apertura con responsabilidad y lo más seguro es que en ese contexto la respuesta sea positiva, ya será la Dimayor que genere un comunicado oficial de la viabilidad y que efectivamente se lleve a cabo”.



Concluyó que la parte logística se concretará una vez reciban la confirmación de la Dimayor: “Tenemos la disposición y apertura a acogerlos, pero no haremos un despliegue de personal hasta cuando haya una determinación formal. Se ha hablado de un horario tentativo de 3:00 de la tarde”.



Al mismo tiempo, dejó una respuesta que llama la atención sobre los planteles que presentarían ambos clubes: “Conocí una postura de unos jugadores, de todas maneras, ya la decisión queda en los clubes que tendrían que determinar con qué jugadores salen a llevar a cabo el partido, si valorarían el tema de las suplencias”.



Hasta el momento, en el Deportivo Cali no hay todavía un comunicado oficial, pero se supo que están analizando todos los detalles. Sin embargo, extraoficialmente se dice que no habrá partido y se espera que la notificación de esta decisión en las próximas horas.



Cabe resaltar que una hora antes, Carlos Puche, presidente de Acolfutpro, afirmó en el ‘Súper Combo del Deporte’ que “los jugadores del Cali y Tolima fueron amenazados con ser descalificados si no se presentan y llegaría Equidad directamente a la final”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces