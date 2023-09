Batacazo: Unión Magdalena logró agónico triunfo en casa de Pereira

En un resultado inesperado, Deportivo Pereira cayó 1-2, sobre la hora, contra un necesitado Unión Magdalena que capitalizó los errores y huyó, parcialmente del descenso, mientras agitaba el grupo de los ocho en la Liga Betplay II 2023.

El primer tiempo fue de dominio alterno, con una pizca más de ambición de aquel que abrió el marcador: 'Caballo' Márquez capitalizó el buen pase de Vega y definió a la salida del portero sin dificultad.



El problema es que al Pereira le costó mucho, mucho, reaccionar a ese golpe. El dueño de casa parecía partirse en el medio, no había precisión en la salida y Unión se metía en su terreno consciente de su ventaja y así se iba el primer tiempo, sin mayores ocasiones en los arcos.

Por fortuna en el descanso sirvió la charla del técnico Alejandro Restrepo y la llegada de Zuuaga y Angelo Rodríguez. Con ellos Pereira lució más aplomado, mejor ubicado en la cancha y con roles más seguros, todo lo cual se juntó para que llegara el empate, aunque no faltó la polémica.



En un gran salida local, la pelota le llegó limpia por fin a Angelo Rodríguez en la asistencia de Suárez y con autoridad definió el primero... pero el juez no lo validó por una supuesta que, felizmente, le ayudó a corregir el VAR y así el marcador parcial fue 1-1.



Siguió insistiendo e dueño de casa para ampliar la ventaja contra un rival agazapado, que en todo caso salvó su arco a los 77 minutos gracias a Quintana, quien cortó la intención visitante con Carrillo.



Bejarano a su turno salvaba el segundo de Rodríguez y en el cierre del partido de nuevo reaccionaba bien para encajonar la pelota y no arriesgar el punto. Y a partir de ahí se consolidó la sorpresa: a los 90+4, un error de Quintana, a quien se le escapó de las manos el remate de Gustavo Torres, acabó en el 1-2 de los samarios.



Unión suma tres puntos de oro en la lucha por la permanencia y escala al grupo de los ocho temporalmente, mientras Pereira se estanca en la copa, con 12 unidades.