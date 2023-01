Millonarios hará su debut oficial en Liga: visita al campeón Pereira

Millonarios arrancará oficialmente el 2023, con el debut en la segunda fecha de la Liga BetPlay contra Pereira, teniendo en cuenta que no podrán disputar sus juegos de local durante los primeros duelos, debido a que El Campín está a disposición de la Conmebol, para el Sudamericano Sub 20.



Los azules tampoco han perdido tiempo de trabajo, pues durante la semana que no tuvieron acción en Liga, jugaron dos compromisos contra Bogotá, con empate y triunfo para los azules, empezando a mostrar los detalles del equipo para el año que está arrancando.



El plantel viajó en la tarde del sábado rumbo a Pereira, con algunas novedades en su nómina: no estarán Montero, Llinás, Ruiz y Cataño, pues están concentrados con la Selección Colombia para el duelo amistoso contra Estados Unidos. Adicionalmente, Fernando Uribe sigue entrenando diferenciado, haciendo los respectivos trabajos de recuperación.



Durante los entrenamientos de la semana, Gamero insistió bastante con la zona del medio campo, donde los embajadores gozan de varias alternativas, para tener en esa segunda zona formas y esquemas de rotación, con jugadores que le aportan ataque y defensa. Por el momento y sin contar con todo el plantel, lo más seguro es que se mantenga la nómina que estuvo jugando contra Liga de Quito, a excepción de la salida de Moreno, dándole lugar a Vanegas en la defensa.



El partido más reciente entre ambas escuadras en la capital de Risaralda, fue en los cuadrangulares del semestre anterior, donde Pereira ganó 2 a 1. El triunfo más reciente de Millonarios en el Hernán Ramírez Villegas fue en noviembre del 2020, con marcador 0 a 2.



Dentro de la nómina de convocados, está la sorpresa de Luis Carlos Ruiz, quien no viajó por presentar molestias físicas. Los canteranos Nicolás Arevalo y Luis Paredes ingresaron a la convocatoria



Probable alineación: Moreno; Perlaza, Vanegas, Vargas, Bertel; Vásquez, Giraldo, Pereira, Guerra; Silva; Castro