Deportivo Pereira quiere hacer historia en su primera final de Liga

La noche de velitas en Colombia será especial en la Liga Betplay II-2022. Este miércoles, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se entregará la estrella de Navidad, que iluminará uno de los escudos. Deportivo Pereira va por su primer título en Liga, mientras que Medellín busca el séptimo.



El equipo matecaña no quiere repetir la historia de 2021, cuando perdió el título de Copa Betplay ante Atlético Nacional. Eso fue hace más de un año, y curiosamente, Alejandro Restrepo celebró aquella conquista en la plaza que hoy defiende. Pereira ya no es el mismo equipo y luce renovado en todas sus líneas. Tiene al goleador del campeonato y dejó la serie abierta después de empatar 1-1 en la ida.

El técnico Restrepo habló en la previa sobre lo unido que está el grupo, y valoró, especialmente, su calidad humana. Si bien analizó las fortalezas del Medellín, principalmente con el juego por bandas, ya han tomado precauciones para no llevarse una sorpresa. Mantener el arco en cero será vital, pero también, concretar las opciones que tengan.



Harlen 'Chipi chipi' Castillo, figura en la ida ante del DIM, sabe cargar con el peso de una final. Fue héroe en la definición del Torneo de Ascenso en 2019, donde brilló ante Cortuluá en la tanda de penaltis. Viene de atajarle un cobro a Andrés Cadavid y no le teme a una prueba así para definir el título.



Este Deportivo Pereira tiene una cara totalmente diferente a la del abatido en Copa Betplay. Llega con aire en la camiseta al haberse instalado en la final contra todo pronóstico, en un grupo en el que el favoritismo se lo llevaban Santa Fe y Millonarios.



Los de Alejandro Restrepo tienen todos los argumentos para poder celebrar junto a su hinchada en la noche del 7 de diciembre. Tienen sus filas a un goleador de raza, al máximo artillero del campeonato: Leonardo Castro, quien ya marcó en la ida y buscará cobrarle una vez más a su exequipo. Su gran objetivo será celebrar con el club de sus amores, antes de marcharse a uno de los grandes, que ya lo pretenden.





Deportivo Pereira vs Ind. Medellín

Final vuelta - Liga Betplay II 2022

Día: Miércoles, 7 de diciembre

Hora: 7:00 pm

Árbitro: Carlos Ortega



Alineación probable

Harlem Castillo, Jherson Mosquera, Andrés Felipe Correa, Carlos Ramírez, Juan Pablo Zuluaga; Jhonny Vásquez, Maicol Medina, Jimer Fory, Leíder Berrio, Brayan León; Leonardo Castro. DT: Alejandro Restrepo