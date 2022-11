Junior a pasar la página de Copa: todo o nada en liga contra Pereira

Sin duda alguna, para Julio Avelino Comesaña y sus dirigidos, es ahora donde viene lo más importante. Tras la dura caída en el Nemesio Camacho El Campín que significó el subcampeonato de la Copa BetPlay ante Millonarios, Comesaña tendrá muchas misiones para recuperar la confianza de su plantilla de cara a los cuadrangulares finales.

De manera milagrosa, venciendo a Jaguares de Córdoba y sujetado al fallo de la pena máxima de Jefferson Duque en el empate de Nacional contra La Equidad, Junior sufrió más de la cuenta, pero logró poner su nombre en la lista de clasificados a la fiesta grande. El sorteo lo puso en un duro grupo contra Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pereira, de hecho, arrancará contra los pereiranos en condición de visita.



Ahora, centrado únicamente en la Liga BetPlay 2022-II, Julio Avelino Comesaña y sus dirigidos tendrán que pasar la página, cambiar la tónica del subcampeonato de la Copa y ganarle a los problemas que han tenido durante todo el torneo, pues jugar de visitante no ha sido algo fácil. Contra el Deportivo Pereira no lograron sumar de a tres la última vez que se enfrentaron ni en el Hernán Ramírez Villegas ni tampoco en el Metropolitano Roberto Meléndez, pues en el todos contra todos en Barranquilla igualaron sin goles, lo que significó el despido de Juan Cruz Real. Mientras que, en el semestre pasado, los atlanticenses cayeron 1-0 saliendo de Barranquilla.



Si bien Junior tiene varias lesiones para afrontar estos cuadrangulares, en la Liga BetPlay no puede haber más excusas por parte de Julio Avelino Comesaña ni declaraciones curiosas sobre que no es drama perder estos partidos con la nómina que tienen. Pues esas fueron las defensas que el charrúa utilizó contra Millonarios en un cuestionado planteamiento con una línea de cinco desde el principio, sin Carlos Bacca y con la necesidad de defenderse durante los 90 minutos. Con la presencia de Fredy Hinestroza, Luis González y Bacca que podría ser titular, los atlanticenses quieren empezar de la mejor manera estos cuadrangulares.



Lo que sí es cierto es que Julio Avelino Comesaña castigó fuertemente a Dany Rosero quien no está en la lista de convocados. ¿Se la cobran por la pena máxima? Tal vez, pues el defensor disputó los 90 minutos sin ningún problema físico. Seguido a lo de Rosero tampoco estarán Fernando Uribe quien podría regresar el 15 de noviembre. Fabián Sambueza y Carmelo Valencia que poco a poco mejoran en sus recuperaciones y regresarían contra Santa Fe en la tercera jornada. Iván Rossi que fue diagnosticado con COVID-19 le dejó un golpe muscular que está siendo tratado y Nilson Castrillón que también está en el departamento médico buscando solución. Por último, Omar Albornoz quien se espera que vuelva en la segunda vuelta de los cuadrangulares.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, César Haydar, José Ortiz, Edwin Velasco; Didier Moreno, Daniel Giraldo, Edwuin Cetré, Luis González, Jhon Pajoy y Carlos Bacca. DT: Julio Avelino Comesaña.

Fecha: domingo 6 de noviembre

Hora: 7:00 P.M.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Árbitro: Diego Escalante (Bogotá)

TV: Win Sports +