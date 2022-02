Deportivo Pereira pasó de largo con la celebración: derrotó a Jaguares

Deportivo Pereira se metió en la conversación luego de superar 2-1 a Jaguares este miércoles, por la fecha 7 de la Liga Betplay I-2022. Ahora, con 10 puntos, el matecaña escaló hasta la quinta posición. Venían de superar en El Campín a Santa Fe, con Jherson Mosquera y Brayan León figuras, y esta vez volvieron a destacar. El felino sigue perdiendo terreno; ahora es sexto.

Los de Alexis Márquez querían celebrar por lo alto su cumpleaños número 78 en el Hernán Ramírez Villegas y desde el primer minuto se les vio la intención en predios de Pablo Mina. La idea era clara, no dejar respirar a Jaguares. En 9 minutos, Pereira ya hacía la tarea. Todo se dio tras un cobro de esquina de Henry Rojas y Brayan León, aprovechando una serie de rebotes, capturó la pelota sobre el corazón del área y sacó un zurdazo que metió por el palo derecho del portero.



Desde la tribuna la afición matecaña empujaba y los jugadores respondían en la cancha. Partido entretenido. Sería hasta el minuto 40 que Jaguares, gracias a la presión alta, provocó la equivocación de la zaga y conectó el 1-1. Todo inició tras un mal despeje de Andrés Felipe Correa, quien le dejó servida la pelota a Jhonnier Viveros. El atacante metió un zapatazo violento al borde del área y lo incrustó por el ángulo. Con el 1-1 se fueron al descanso.



En el complemento, la intención no cambió mucho y el local comandó las acciones ofensivas en un inicio. Jader Maza, a los 52 minutos, tuvo una buena aproximación, pero sería un minuto más tarde que Pereira concretaría el 2-1. El segundo gol nació en una gran acción colectiva y un centro de Mosquera que Brayan León mandó al fondo.



Con el pasar de los minutos, Jaguares se montó en el partido. Una expulsión, a los 77', puso a sufrir al dueño de casa. Después de eso tuvo que concentrarse en administrar el resultado. Harlin Suárez fue quien cometió una falta sobre Viveros y tras la revisión VAR, el árbitro le mostró la roja. Jaguares se instaló en predios de Harlen Castillo y Pereira se tuvo que defender "con las uñas". Desde la línea el técnico animaba a sus jugadores a no retroceder, mientras se consumían los minutos.



Al final, Pereira hizo mejor las cosas y se llevó la victoria gracias al doblete de Brayan León. El equipo matecaña llegó a 10 puntos y se trepó a la quinta casilla de la tabla de posiciones.